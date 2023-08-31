Песков: Путин постоянно обсуждает уровень инфляции с правительством

Президент России Владимир Путин следит за инфляционными процессами в стране, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, связанная с ценами тема находится на постоянном контроле у главы государства. За прошедшую неделю годовая инфляция в России ускорилась до 5,03% с 4,88%.

«Есть определенные инфляционные процессы, хотя инфляция, вы знаете, она чуть-чуть выше сейчас целевого уровня, но тем не менее все равно речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно ее обсуждает с правительством»,— сказал господин Песков в ответ на просьбу «Ъ FM» прокомментировать подорожание в России бензина и хлеба.

28 августа исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев заявил, что до конца года производители могут повысить отпускные цены на 7–10%. Он отмечал, что хлебозаводам сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне увеличения себестоимости производства.

29 августа биржевая стоимость бензина марки АИ-95 достигла очередного рекордного показателя и составила 73,35 тыс. руб. за тонну, бензина АИ-92 — 63,4 тыс. руб. за тонну. Вчера, 30 августа, вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство работает над мерами по стабилизации ситуации на рынке топлива. По его словам, в скором времени будет составлен список компаний, которым разрешат экспорт топлива.

О ситуации с бензином в России — в публикации «Ъ» «Бензин не дотекает до рынка».

Милена Костерева