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Коммерсантъ FM
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Пекари заявили о подорожании производства хлеба

Хлебозаводам сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне увеличения себестоимости производства. До конца года производители могут повысить отпускные цены на 7–10%, заявил РБК исполнительный директор Национального союза хлебопечения (объединяет булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», хлебо-макаронный комбинат СМАК, хлебозавод «Каравай» и других крупных производителей) Рустам Айдиев.

В прошлый раз хлебозаводы повышали цены на свою продукцию весной 2022 года из-за «непрогнозируемого скачкообразного роста всех составляющих затрат». По словам господина Айдиева, рост себестоимости производства связан в первую очередь с увеличением стержневых прямых затрат — подорожанием основного сырья (то есть муки), логистики и ростом оплаты труда рабочих. В числе влияющих на ситуацию факторов он назвал следующее:

  • рост цены на пшеничную муку высшего сорта за последний месяц: сейчас она превышает уровень прошлого года уже на 15–18%;
  • аграрии на фоне роста цены на зерно стали придерживать продажи, а поступающий на рынок объем «по классу и качеству не удовлетворяет потребности хлебозаводов в гостовской хлебопекарной муке», из-за чего возможен негативный сценарий — временный переход на муку общего назначения вместо хлебопекарной;
  • рост стоимости услуг и тарифов транспортных компаний уже достиг почти 30% год к году;
  • дефицит персонала в отрасли, особенно производственных кадров — предприятия вынуждены сверхиндексационно увеличить расходы на персонал: к прошлому году повышение среднего уровня оплаты труда рабочих на предприятиях составило от 25 до 30%, причем зарплату им в текущем году повышали как минимум дважды (примерно на 10–15% в феврале и на 10–15% в июле—августе);
  • производство недорогих массовых сортов хлеба (пшеничный белый и ржано-пшеничные серый батон и буханка) продолжает оставаться нерентабельным для предприятий — на начало августа цена реализации в торговлю таких сортов составляла примерно 20 руб. с НДС.

«Обычно повышение цен на хлеб происходило либо плавно два раза в год по 3–5%, либо единоразово на 7–10%. И сразу акцентирую внимание на главном — речь идет не о цене на полке магазина, которую видит потребитель, а исключительно об отпускной цене изготовителей»,— добавил Рустам Айдиев.

В Минсельхозе уверяют, что внутренний рынок в полном объеме обеспечен российским зерном и продуктами его переработки, включая хлебопекарную муку. По данным ведомства, стоимость пшеничной муки у производителей на 13,2% ниже, чем годом ранее, а цены на продовольственную пшеницу — «ниже либо на уровне прошлогодних значений» в зависимости от класса.

В Минсельхозе при этом подтвердили, что значительная доля производственных затрат у хлебозаводов приходится на выплату зарплат, электроэнергию и логистику. «В настоящее время издержки по этим направлениям действительно имеют устойчивую тенденцию к росту»,— признал представитель ведомства.

В Российском союзе пекарей жаловались, что принятая в марте 2022 года программа субсидирования производства хлеба не отвечает условиям кризиса, который привел к резкому росту всех затрат предприятий. Организация в мае обратилась в Госдуму с просьбой увеличить размер субсидии с 2,5 руб. до 7,5 руб. за 1 кг, распространить ее на более широкий ассортимент, а также дать получателям возможность повышать цены.

Подробности — в материале «Ъ» «Пекари просят на хлеб».

Лаура Кеффер

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