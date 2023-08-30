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Коммерсантъ FM
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Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 5%

Годовая инфляция в России за неделю с 22 по 28 августа ускорилась до 5,03% с 4,88% неделей ранее. Об этом сообщило Минэкономики в обзоре «О текущей ценовой ситуации» (.pdf).

Недельная инфляция с 22 по 28 августа снизилась до 0,03% против 0,09% на неделе с 15 по 21 августа 2023 года. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,06%, непродовольственных товаров — на 0,18%.

Больше всего выросли цены на баранину (+1,8%), мясо кур (+1,5%), свинину (+1,3%), полукопченые и варено-копченые колбасы (+0,7%), соль и рис (+0,6%), сосиски, сардельки, овощные консервы для детского питания (+0,5%).

Цены на плодоовощную продукцию по итогам недели снизились на 2,7%. Больше всего подешевели капуста (–13,7%), лук (–10,5%), морковь (–6,9%), помидоры (–6,4%), картофель (–5,9%), свеклу (–4,8%). При этом стоимость огурцов выросла на 4,8%, бананов — на 3%.

Среди лекарств подорожали аллохол (+0,7%), левомеколь и метамизол натрия (анальгин отечественный) (+0,6%) и ренгалин (+0,5%).

Среди непродовольственных товаров выросла стоимость кроссовок для взрослых (+1%), досок обрезных (+0,6%) и стиральных порошков (+0,4%). Цены на бензин для автомобилей подорожали на 0,4%, на дизель — на 1,4%. Билеты на самолет в экономклассе упали в стоимости на 8,8%.

По прогнозу Центробанка, инфляция в России в 2023 году составит 5–6,5%, в 2024-м — 4%. В Минэкономики ожидают годовую инфляцию в 5,3%, в Минфине — 6%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Доллар постепенно отпускает».

Олеся Павленко

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