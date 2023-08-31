Чем известен Грант Шаппс

31 августа глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. По данным источников Sky News и Financial Times, его сменит экс-министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс. Чем он известен — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грант Шаппс

Фото: Toby Melville / Reuters Грант Шаппс

Фото: Toby Melville / Reuters

Грант Шаппс родился 14 сентября 1968 года в Кроксли-Грин (Великобритания). Окончил Городской университет Манчестера. После основал типографии PrintHouse и электронное издательство How To Corp. Limited. Бизнес неоднократно критиковали местные СМИ.

В 1997 и 2001 годах неудачно выдвигался на выборы в Палату общин от Консервативной партии в избирательных округах Северный Саутварк и Бермондси (Лондон) и Уэлвин Хатфилд (Хартфордшир). В 2005 году смог избраться от округа Уэлвин Хатфилд (Хартфордшир).

С 2007 по 2010 год входил в теневое правительство консерваторов в качестве министра ЖКХ. С 2010 по 2012 год — министр ЖКХ в кабинете Дэвида Кэмерона, занимался вопросами социальной аренды. В 2012 году был назначен министром без портфеля и сопредседателем Консервативной партии Великобритании.

В марте 2015 года рассказал радиостанции LBC, что после избрания продолжал заниматься предпринимательской деятельностью под псевдонимом Майкл Грин и лично руководил типографиями PrintHouse. После скандала отказался от своего заявления, сказав, что перепутал даты.

С мая по ноябрь 2015 года — младший министр международного развития в кабинете Дэвида Кэмерона. Причиной отставки стал скандал вокруг смерти молодого человека, которого запугивал активист молодежной организации консерваторов Марк Кларк. По данным прессы, Грант Шаппс знал об издевательском поведении организатора партии, но проигнорировал возможные опасности.

С 2019 по 2022 год — министр транспорта в кабинете Бориса Джонсона, занимался железнодорожной реформой. В сентябре 2021 года в Великобритании разразился дефицит автомобильного топлива на заправках из-за нехватки 100 тыс. водителей для бензовозов. Вскоре правительство смягчило правила въезда и найма для водителей этой категории.

С 19 октября 2022 года — министр внутренних дел в кабинете Лиз Трасс. Пробыл в должности шесть дней, после чего правительство распустили из-за отставки премьер-министра.

С октября по февраль 2023 года — министр энергетики в кабинете Риши Сунака. С февраля того же года возглавил вновь созданное Министерство энергетической безопасности и углеродной нейтральности.

В Великобритании также известен тем, что вылечился от онкологии (лимфомы Ходжкина). Женат, имеет троих детей. Кузен панк-рокера, основателя групп Clash и Big Audio Dynamite Мика Джонса. Имеет собственный легкомоторный самолет Piper PA-32R.