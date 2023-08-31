Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бен Уоллес передал пост

Изменится ли военная политика Великобритании с назначением нового министра обороны

Глава британского Минэнерго Грант Шэппс стал министром обороны, сообщили в офисе премьер-министра Соединенного Королевства. Ранее Риши Сунак принял отставку Бена Уоллеса с поста главы Минобороны. Уоллес возглавлял британское оборонное ведомство с 2019 года. В своем обращении к премьер-министру он указал, что хочет, наконец, обратить внимание на те сферы жизни, которыми пренебрегал, и открыть для себя новые возможности. Риши Сунак в ответ написал, что гордится ведущей ролью ушедшего министра в сплочении союзников, которые поддержали Украину после начала военных действий.

Предыдущая фотография

Фото: Reuters / Anna Gordon/File Photo

Фото: Reuters / Hollie Adams

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Reuters / Anna Gordon/File Photo

Фото: Reuters / Hollie Adams

Что известно о фигуре Бена Уоллеса? И чем он запомнился на посту министра обороны Великобритании? На эти вопросы ответил политолог, гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов:

«На протяжении значительного времени именно Уоллес был самым популярным политиком и министром в Консервативной партии. Это показывали опросы ее членов.

И именно Бена Уоллеса предлагали в начале лета этого года в качестве нового генсека НАТО, но его кандидатура не получила одобрение в США во время визита туда Риши Сунака. И после этого появились новости о том, что Бен Уоллес уходит в отставку.

Безусловно, поддержка Украины, которую тот лоббировал в разговоре с коллегами из других стран, делала его заметной фигурой на международной арене. Шла речь о том, что необходимо поставлять танки, Великобритания как раз первой пообещала это сделать, затем лоббировались поставки военных самолетов Украине».

Чем известен подавший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс после назначения написал в соцсети X (бывший Twitter), что продолжит оказывать военную поддержку Украине. Курс Соединенного Королевства в этом ключе действительно вряд ли изменится. Впрочем, смена глав оборонного ведомства повлияет на это в меньшей степени, считает завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко:

«Министр Великобритании, ушедший в отставку, был ярым сторонником поддержки Украины — такой конкретный ястреб. Решения, принятые в НАТО и Евросовете, обратно откатить не смогут. Могут меняться настроения, но не объемы финансирования, которые были заложены и приняты на коллегиальном уровне, если не случится какое-то сверхфорс-мажорное событие. Допустим, изменится ситуация вокруг переговорного процесса. А так плановые траты на вооружение уже заложены, приняты членами НАТО».

Великобритания с новым министром обороны, скорее всего, продолжит активно поддерживать Украину именно вооружением, нежели финансово, притом что в других западных странах подобный формат помощи иногда ставят под сомнение. Так считает политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам Михаил Комин:

«Европа, конечно, тоже передает вооружение, но существенную часть ее поддержки составляют экономические меры. ЕС обеспечивает функционирование бюджета Украины, пополняет его деньгами. Понятно, что первое место у Америки. США поддерживают как вооружением, так и финансово.

Британия же скорее занимала место, свойственное ей, исходя из той структуры вооруженных сил, которая сформировалась там за долгие годы.

То есть они передавали свое старое вооружение, которое в согласии с союзниками договаривались передать Украине. Поэтому каких-то экономических изменений в этой части из-за смены министра обороны произойти не должно.

Чем известен новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс

Поскольку в Евросоюзе и США говорят, мол, украинское контрнаступление не показало той эффективности, которую могло, возможно, действительно какие-то программы поддержки будут сворачиваться. Но это прежде всего тоже связано с программами вооружения».

С 2016-го по 2019-й Бен Уоллес занимал должность младшего министра безопасности Великобритании. До 2005 года он служил в армии и имеет воинское звание капитана, а с 2010 года был депутатом Палаты общин.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...