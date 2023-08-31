Бен Уоллес передал пост

Глава британского Минэнерго Грант Шэппс стал министром обороны, сообщили в офисе премьер-министра Соединенного Королевства. Ранее Риши Сунак принял отставку Бена Уоллеса с поста главы Минобороны. Уоллес возглавлял британское оборонное ведомство с 2019 года. В своем обращении к премьер-министру он указал, что хочет, наконец, обратить внимание на те сферы жизни, которыми пренебрегал, и открыть для себя новые возможности. Риши Сунак в ответ написал, что гордится ведущей ролью ушедшего министра в сплочении союзников, которые поддержали Украину после начала военных действий.

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Что известно о фигуре Бена Уоллеса? И чем он запомнился на посту министра обороны Великобритании? На эти вопросы ответил политолог, гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов:

«На протяжении значительного времени именно Уоллес был самым популярным политиком и министром в Консервативной партии. Это показывали опросы ее членов.

И именно Бена Уоллеса предлагали в начале лета этого года в качестве нового генсека НАТО, но его кандидатура не получила одобрение в США во время визита туда Риши Сунака. И после этого появились новости о том, что Бен Уоллес уходит в отставку.

Безусловно, поддержка Украины, которую тот лоббировал в разговоре с коллегами из других стран, делала его заметной фигурой на международной арене. Шла речь о том, что необходимо поставлять танки, Великобритания как раз первой пообещала это сделать, затем лоббировались поставки военных самолетов Украине».

Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс после назначения написал в соцсети X (бывший Twitter), что продолжит оказывать военную поддержку Украине. Курс Соединенного Королевства в этом ключе действительно вряд ли изменится. Впрочем, смена глав оборонного ведомства повлияет на это в меньшей степени, считает завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко:

«Министр Великобритании, ушедший в отставку, был ярым сторонником поддержки Украины — такой конкретный ястреб. Решения, принятые в НАТО и Евросовете, обратно откатить не смогут. Могут меняться настроения, но не объемы финансирования, которые были заложены и приняты на коллегиальном уровне, если не случится какое-то сверхфорс-мажорное событие. Допустим, изменится ситуация вокруг переговорного процесса. А так плановые траты на вооружение уже заложены, приняты членами НАТО».

Великобритания с новым министром обороны, скорее всего, продолжит активно поддерживать Украину именно вооружением, нежели финансово, притом что в других западных странах подобный формат помощи иногда ставят под сомнение. Так считает политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам Михаил Комин:

«Европа, конечно, тоже передает вооружение, но существенную часть ее поддержки составляют экономические меры. ЕС обеспечивает функционирование бюджета Украины, пополняет его деньгами. Понятно, что первое место у Америки. США поддерживают как вооружением, так и финансово.

Британия же скорее занимала место, свойственное ей, исходя из той структуры вооруженных сил, которая сформировалась там за долгие годы.

То есть они передавали свое старое вооружение, которое в согласии с союзниками договаривались передать Украине. Поэтому каких-то экономических изменений в этой части из-за смены министра обороны произойти не должно.

Поскольку в Евросоюзе и США говорят, мол, украинское контрнаступление не показало той эффективности, которую могло, возможно, действительно какие-то программы поддержки будут сворачиваться. Но это прежде всего тоже связано с программами вооружения».

С 2016-го по 2019-й Бен Уоллес занимал должность младшего министра безопасности Великобритании. До 2005 года он служил в армии и имеет воинское звание капитана, а с 2010 года был депутатом Палаты общин.

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Владимир Расулов