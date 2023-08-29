США и Китай договорились снижать напряженность в торговых отношениях

Власти США и Китая договорились создать новые каналы коммуникации по экономическим и коммерческим вопросам, сообщила министр торговли США Джина Раймондо по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван Вэньтао. Китайское министерство коммерции подтвердило эту информацию и подчеркнуло, что Пекин настроен на снижение напряженности с Вашингтоном в вопросам внешнеэкономической деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mofcom.gov.cn Фото: mofcom.gov.cn

Джина Раймондо пояснила, что США не намерены идти на уступки Китаю в каких-либо вопросах, но готовы к конструктивному диалогу с руководством КНР, «Я хочу внести ясность в то, что мы не идем на компромисс и не ведем переговоров в вопросах национальной безопасности. Точка. Но это должен быть диалог, в ходе которого мы повышаем прозрачность и когда нам ясно, что мы делаем»,— сообщила американская чиновница (цитата по The Wall Street Journal).

Глава китайского ведомства Ван Вэньтао уточнил, что он и его американская коллега признали важность «открытого и продуктивного диалога между государствами в этой сфере и объявили о создании новых межведомственных коммуникационных каналов». Как отмечают в минкоммерции КНР, для разрешения возможных проблем создана межправительственная рабочая группа на уровне заместителей министров, ответственных лиц департаментов и управлений, а также представителей бизнес-кругов. Предполагается, что встречи и переговоры на уровне замминистров США и Китая будут проводиться дважды в год, а руководители торговых ведомств двух государств будут проводить личные встречи не реже одного раза в год.

Согласно информации The Wall Street Journal, первые межведомственные консультации США и Китая по вопросам торговли будут посвящены обмену информацией об осуществлении экспортного контроля. По предварительным данным, они пройдут сегодня, 29 августа.

Подробнее о проблемах в торговых отношениях США и Китая — в материале «Ъ» «Китайскую пятилетку — за два дня».

Александр Кислов