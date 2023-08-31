В Подмосковье сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Воскресенском районе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. По его словам, БПЛА летел по направлению к столице. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают экстренные службы.

В московских аэропортах задержаны 66 рейсов, 5 отменены, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Причина не уточнялась. Последние недели московские аэропорты закрывали на прием и отправку самолетов во время атак беспилотниками, в ночь на 31 августа о приостановке работы не сообщалось.

Накануне, 30 августа, произошло крупнейшее нападение Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников. Взрывы прогремели в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Псковской, Рязанской, Тульской и Орловской областях. В Пскове от ударов повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

О последствиях атаки 30 августа — в материале «Ъ» «Дроны атаковали самолеты, заводы и туалеты».

Леонид Уварчев