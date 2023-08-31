В аэропортах Москвы задержано и отменено свыше 60 рейсов

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержано 59 рейсов, еще четыре отменены, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Воскресенском районе силами ПВО беспилотнике, летевшем в сторону Москвы.

По информации на 7:15, во Внуково задержано 23 рейса, три отменены. В Домодедово задержано 29 рейсов, один отменен, в Шереметьево задерживаются семь рейсов.

В ночь на 30 августа в трех московских аэропортах задержали несколько рейсов в связи с временным закрытием воздушного пространства. Тогда задержки объяснялись введением режима «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.

Лусине Баласян