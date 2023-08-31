Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 07:31

В аэропортах Москвы задержано и отменено свыше 60 рейсов

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержано 59 рейсов, еще четыре отменены, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Воскресенском районе силами ПВО беспилотнике, летевшем в сторону Москвы.

По информации на 7:15, во Внуково задержано 23 рейса, три отменены. В Домодедово задержано 29 рейсов, один отменен, в Шереметьево задерживаются семь рейсов.

В ночь на 30 августа в трех московских аэропортах задержали несколько рейсов в связи с временным закрытием воздушного пространства. Тогда задержки объяснялись введением режима «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...