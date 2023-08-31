Во Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Аэропорты Внуково и Домодедово работают в штатном режиме, все ограничения на прием и отправку самолетов сняты. Работа приостанавливалась на фоне атаки беспилотника.

Ограничения вводились «по не зависящим от аэропорта причинам» с 5:21, говорится в сообщениях Внуково и Домодедово. Часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты. Все ограничения сняты в 9:02. Данные пресс-служб аэропортов передает «РИА Новости».

Во Внуково задержано 52 рейса, три отменено, в Домодедово — 78 и два рейса соответственно. Кроме того, семь рейсов задержано в Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

В небе Московской области сегодня, 31 августа, был обнаружен украинский беспилотник. Он был уничтожен средствами противовоздушной обороны в Воскресенском районе. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, БПЛА летел в сторону столицы. Господин Собянин сообщил об уничтожении беспилотника примерно в 7:30.

Накануне, 30 августа, произошло крупнейшее нападение вооруженных сил Украины с использованием беспилотников. Взрывы прогремели в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Псковской, Рязанской, Тульской и Орловской областях. В Пскове от ударов повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

О последствиях атаки 30 августа — в материале «Ъ» «Дроны атаковали самолеты, заводы и туалеты».

Леонид Уварчев