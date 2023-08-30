Внуково и Домодедово остановили прием и вылет самолетов второй раз за ночь

В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — закрыто воздушное пространство, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Часть самолетов во Внуково и Домодедово направлены в зону ожидания, сообщил собеседник агентства. Самолеты из зоны ожидания аэропорта Шереметьево «уходят на запасные аэродромы», передает ТАСС слова источника.

Согласно данным сервиса «Яндекс Расписание», во Внуково задерживается вылет 14 рейсов и прилет 18 рейсов. В Домодедово: вылет — 13 рейсов, перенесен вылет 4 рейсов, еще 3 рейса отменены, прилет — 25 рейсов, прилет 1 рейса отменен. В Шереметьево на вылет задержаны 8 рейсов, на прилет — 22 рейса.

Это второе закрытие воздушного пространства над московскими аэропортами за ночь 30 августа. В первый раз о введении режима «Ковер» — действует при обнаружении беспилотников — над Внуково и Домодедово сообщалось около 01:15. Тогда воздушное пространство перекрылось примерно на 30-45 минут.