Сальдо связал начало восстановления Каховской ГЭС с военной обстановкой

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена, как только «позволит военная обстановка». Он подчеркнул, что в первую очередь планируется возобновить работу водохранилища, поскольку от него зависят население и сельхозпроизводство Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Так было последние полвека, в которые экология и экономика нижнего Поднепровья полностью перестроилась и стала зависеть от Каховского водохранилища. Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится»,— сказал господин Сальдо «РИА Новости».

6 июня прорвало плотину Каховской ГЭС, которая расположена по течению Днепра выше Херсона. Разрушились 14 из 28 пролетов станции, в результате неконтролируемого схода воды пострадали населенные пункты по обеим сторонам Днепра. Вода из Каховского водохранилища, в частности, снабжала Крым и пруд-охладитель Запорожской АЭС.

В день инцидента врио мэра Новой Каховки Владимир Леонтьев утверждал, что ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново. Аналогичную оценку дали в «Укргидроэнерго», уточнив, что Каховская ГЭС полностью разрушена «в результате подрыва машинного зала изнутри», восстановить ее невозможно.

К середине июня Владимир Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС необходимо восстановить, поскольку «слишком сильно на нее завязана экология и экономика левобережья Херсонской области» (контролируется российскими силами). 20 июня он сказал, что при проектировке ГЭС предусматривался сценарий ее разрушения, а у властей есть «четкие расчеты», чтобы заново отстроить плотину.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян