Соседи потянулись в аудитории

В ведущих сибирских вузах отмечают изменения в составе поступающих иностранцев. Ряд университетов стали менее привлекательны для молодежи Казахстана. Зато растет число абитуриентов из Туркмении, Узбекистана и Киргизии. Одновременно руководители сибирских высших учебных заведений стараются обеспечить приток студентов из Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В значительной части сибирских вузов завершилась приемная кампания. В некоторых случаях она продолжается в связи с объявленным дополнительным набором и набором студентов из числа иностранных абитуриентов, который может продлиться до декабря. В ряде университетов Сибирского федерального округа при этом отмечают изменение «географического» состава поступающих из зарубежных государств.

Как сообщил на пресс-конференции проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) Сергей Чернов, в этом году иностранцы подали около 3 тыс. заявлений на поступление из общего количества в 17 тыс. (в 2022 году — примерно 12 тыс.). Из них в вуз было зачислено около 2,5 тыс. человек. «Второй год подряд мы фиксируем, что у нас Казахстан ушел на второе место. На первом оказался Узбекистан»,— отметил господин Чернов.

НГТУ НЭТИ стал не единственным сибирским вузом, столкнувшимся с этим трендом. «Снижение по Казахстану у нас произошло»,— сказала проректор по учебной работе Омского государственного университета (ОмГУ) Елена Еременко. Это снижение оказало влияние на общее число принятых омским вузом иностранцев, которое оказалось меньше, чем в 2022-м.

В Томском государственном университете (ТГУ) в этом году был поставлен рекорд по числу абитуриентов — 15 тыс. на 3,9 тыс. бюджетных и 1,5 тыс. платных мест. К настоящему времени в вуз поступили 1150 иностранцев, что соответствует показателю прошлого года. По данным начальника управления нового набора ТГУ Евгения Павлова, число казахстанских абитуриентов сократилось и здесь, тем не менее это государство удерживает первое место по числу поступивших в вуз иностранцев. В этом году — это около 500 человек. «У нас в два раза рост числа абитуриентов из Киргизии. Это более 100 человек. Узбекистан и Таджикистан сохранили свои показатели»,— отметил господин Павлов.

В 2023 году число иностранных абитуриентов из стран СНГ в красноярском Сибирском федеральном университете (СФУ) немного сократилось. Но одновременно, по словам ответственного секретаря приемной комиссии Маргариты Кузнецовой, «выходят на рынок Монголия и Туркмения». «Для себя в этом году мы отмечаем существенно растущий спрос со стороны Туркмении»,— подтвердил наличие тенденции начальник отдела организации набора Томского политехнического университета (ТПУ) Александр Денисевич.

Представители сибирских вузов не стали делать предположений, почему снижается привлекательность российского образования у молодежи Казахстана. По данным Минобрнауки РФ, в последние годы число обучающихся в России иностранных студентов растет. Если на 1 октября 2021 года их насчитывалось 347 тыс., то год спустя — 362 тыс. В 2023 году правительство РФ увеличило количество квот для студентов из-за рубежа до 30 тыс.

При этом Казахстан остается на первом месте по числу иностранных студентов в вузах России. В июле этого года Минобрнауки РФ сообщало о том, что в российских вузах и их зарубежных филиалах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучается 61 тыс. граждан Казахстана. В топ также попали Узбекистан (48,7 тыс.), Китай (32,6 тыс.), Туркменистан (30,6 тыс.) и Таджикистан (23,1 тыс.). «Казахстанские студенты чаще всего выбирают такие специальности и направления подготовки, как дизайн, менеджмент, экономика, прикладные математика и физика, лечебное дело, прикладная математика и информатика»,— отметили в министерстве. В то же время казахстанский сайт Ranking.kz указывает, что в 2018–2019 годах в российских университетах и колледжах числились 65,7 тыс. выпускников казахстанских школ.

Дальнейший рост числа иностранных студентов в ряде сибирских вузов во многом связывают с развитием связей с Китаем. В прошлом году ТПУ и Шэньянский политехнический университет, сотрудничающие с 2007 года, объявили о намерении создать Институт совместного обучения студентов. «Буквально на прошлой неделе состоялось обсуждение сетевых образовательных программ в Министерстве образования КНР. Надеюсь, на следующий год мы выйдем с подобным предложением. Это программа двух дипломов»,— рассказал Сергей Чернов из НГТУ НЭТИ. Речь идет о четырех-пяти программах в области энергетики, автоматики и вычислительной техники. ОмГУ провел в этом году переговоры с несколькими китайскими университетами, планируя запустить несколько программ либо сетевого взаимодействия, либо приема студентов КНР на доучивание. «Китай в первую очередь интересуется нашими лингвистами, филологами, и есть интерес к педагогическому образованию. Подготовка китайских педагогов по физике, химии»,— рассказала Елена Еременко.

Валерий Лавский