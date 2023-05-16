Большой университет Томска открывает филиал в Индонезии

Собственный филиал открывает Большой Томский университет в Индонезии. Подготовка займет около года, открытие запланировано на 2024 год.

В ближайшее время делегация учебного заведения отправится в страну с целью решения организационных моментов и рекрутинга индонезийских абитуриентов, сообщил ректор ТГУ, председатель Совета Томского консорциума Эдуард Галажинский на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Томске.

Осенью 2022 года посол Индонезии в РФ Жозе Тавареш, который прибыл в Томск по приглашению индонезийских студентов ТГУ, предложил университетскому сообществу Томска создать филиал Большого университета в новой столице – городе Нусантара.

Проект «Большой университет» был запущен в Томске в 2019 году. Он объединил шесть вузов и все НИИ Томска при сохранении их автономии. В ноябре 2021 года была подписана хартия Большого университета. Цель проекта – повышение конкурентоспособности томского образования и науки в России и мире и для развития Томска как города-университета.

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Лолита Белова