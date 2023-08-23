Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, 2023 год

Выйти из полноэкранного режима Место Школа Субъект федерации Город Балл Доля бюджетников* (%) Доля зачисленных по договору** (%) Доля «олимпиадников»*** (%) 1 СУНЦ МГУ Москва Москва 1,0000 29,0% 6,9% 64,1% 2 Физтех-лицей им. П.Л. Капицы Московская область Долгопрудный 0,8985 34,8% 17,4% 47,7% 3 Лицей «Вторая школа» Москва Москва 0,8878 37,9% 19,2% 42,9% 4 Физико-математический лицей №31 г. Челябинска Челябинская область Челябинск 0,8810 42,2% 3,6% 54,2% 5 Университетская гимназия МГУ имени М. В. Ломоносова Москва Москва 0,8578 54,8% 11,3% 33,9% 6 Президентский физико-математический лицей №239 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0,8085 33,4% 12,0% 54,5% 7 Лицей КЭО Ростовская область Ростов-на-Дону 0,8071 52,4% 6,3% 41,3% 8 СУНЦ НГУ Новосибирская область Новосибирск 0,7880 63,4% 11,4% 25,2% 9 Физико-математическая школа Тюменская область Тюмень 0,7652 35,6% 8,0% 56,3% 10 Физико-математический лицей №5 г. Долгопрудный Московская область Долгопрудный 0,7596 45,1% 24,2% 30,8% 11 Школа №179 Москва Москва 0,7590 25,0% 33,0% 42,0% 12 Лицей научно-инженерного профиля Московская область Королев 0,7473 47,8% 25,0% 27,2% 13 Республиканский лицей для одаренных детей Мордовия республика Саранск 0,7461 14,7% 2,9% 82,4% 14 Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0,7431 34,4% 8,3% 57,3% 15 Школа №2007 ФМШ Москва Москва 0,6909 42,6% 27,4% 30,0% 16 Лицей Финансового университета Москва Москва 0,6837 23,6% 36,3% 40,1% 17 Югорский физико-математический лицей-интернат Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Ханты-Мансийск 0,6798 56,4% 15,5% 28,2% 18 Лицей №153 Башкортостан Республика Уфа 0,6767 37,3% 10,4% 52,2% 19 Лицей при ТПУ Томская область Томск 0,6693 73,2% 11,7% 15,1% 20 Вологодский многопрофильный лицей Вологодская область Вологда 0,6686 33,9% 11,3% 54,8% Открыть в новом окне

* Доля зачисленных по общему конкурсу на бюджетной основе среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.

** Доля зачисленных на платной основе или по результатам целевого приема среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.

*** Доля зачисленных на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.