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Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, 2023 год

МестоШколаСубъект федерацииГородБаллДоля бюджетников* (%)Доля зачисленных по договору** (%)Доля «олимпиадников»*** (%)
1СУНЦ МГУМоскваМосква1,000029,0%6,9%64,1%
2Физтех-лицей им. П.Л. КапицыМосковская областьДолгопрудный0,898534,8%17,4%47,7%
3Лицей «Вторая школа»МоскваМосква0,887837,9%19,2%42,9%
4Физико-математический лицей №31 г. ЧелябинскаЧелябинская областьЧелябинск0,881042,2%3,6%54,2%
5Университетская гимназия МГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваМосква0,857854,8%11,3%33,9%
6Президентский физико-математический лицей №239Санкт-ПетербургСанкт-Петербург0,808533,4%12,0%54,5%
7Лицей КЭОРостовская областьРостов-на-Дону0,807152,4%6,3%41,3%
8СУНЦ НГУНовосибирская областьНовосибирск0,788063,4%11,4%25,2%
9Физико-математическая школаТюменская областьТюмень0,765235,6%8,0%56,3%
10Физико-математический лицей №5 г. ДолгопрудныйМосковская областьДолгопрудный0,759645,1%24,2%30,8%
11Школа №179МоскваМосква0,759025,0%33,0%42,0%
12Лицей научно-инженерного профиляМосковская областьКоролев0,747347,8%25,0%27,2%
13Республиканский лицей для одаренных детейМордовия республикаСаранск0,746114,7%2,9%82,4%
14Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж. И. АлфероваСанкт-ПетербургСанкт-Петербург0,743134,4%8,3%57,3%
15Школа №2007 ФМШМоскваМосква0,690942,6%27,4%30,0%
16Лицей Финансового университетаМоскваМосква0,683723,6%36,3%40,1%
17Югорский физико-математический лицей-интернатХанты-Мансийский Автономный округ - ЮграХанты-Мансийск0,679856,4%15,5%28,2%
18Лицей №153Башкортостан РеспубликаУфа0,676737,3%10,4%52,2%
19Лицей при ТПУТомская областьТомск0,669373,2%11,7%15,1%
20Вологодский многопрофильный лицейВологодская областьВологда0,668633,9%11,3%54,8%

* Доля зачисленных по общему конкурсу на бюджетной основе среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.
** Доля зачисленных на платной основе или по результатам целевого приема среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.
*** Доля зачисленных на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.

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