Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, 2023 год

|Место
|Школа
|Субъект федерации
|Город
|Балл
|Доля бюджетников* (%)
|Доля зачисленных по договору** (%)
|Доля «олимпиадников»*** (%)
|1
|СУНЦ МГУ
|Москва
|Москва
|1,0000
|29,0%
|6,9%
|64,1%
|2
|Физтех-лицей им. П.Л. Капицы
|Московская область
|Долгопрудный
|0,8985
|34,8%
|17,4%
|47,7%
|3
|Лицей «Вторая школа»
|Москва
|Москва
|0,8878
|37,9%
|19,2%
|42,9%
|4
|Физико-математический лицей №31 г. Челябинска
|Челябинская область
|Челябинск
|0,8810
|42,2%
|3,6%
|54,2%
|5
|Университетская гимназия МГУ имени М. В. Ломоносова
|Москва
|Москва
|0,8578
|54,8%
|11,3%
|33,9%
|6
|Президентский физико-математический лицей №239
|Санкт-Петербург
|Санкт-Петербург
|0,8085
|33,4%
|12,0%
|54,5%
|7
|Лицей КЭО
|Ростовская область
|Ростов-на-Дону
|0,8071
|52,4%
|6,3%
|41,3%
|8
|СУНЦ НГУ
|Новосибирская область
|Новосибирск
|0,7880
|63,4%
|11,4%
|25,2%
|9
|Физико-математическая школа
|Тюменская область
|Тюмень
|0,7652
|35,6%
|8,0%
|56,3%
|10
|Физико-математический лицей №5 г. Долгопрудный
|Московская область
|Долгопрудный
|0,7596
|45,1%
|24,2%
|30,8%
|11
|Школа №179
|Москва
|Москва
|0,7590
|25,0%
|33,0%
|42,0%
|12
|Лицей научно-инженерного профиля
|Московская область
|Королев
|0,7473
|47,8%
|25,0%
|27,2%
|13
|Республиканский лицей для одаренных детей
|Мордовия республика
|Саранск
|0,7461
|14,7%
|2,9%
|82,4%
|14
|Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова
|Санкт-Петербург
|Санкт-Петербург
|0,7431
|34,4%
|8,3%
|57,3%
|15
|Школа №2007 ФМШ
|Москва
|Москва
|0,6909
|42,6%
|27,4%
|30,0%
|16
|Лицей Финансового университета
|Москва
|Москва
|0,6837
|23,6%
|36,3%
|40,1%
|17
|Югорский физико-математический лицей-интернат
|Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
|Ханты-Мансийск
|0,6798
|56,4%
|15,5%
|28,2%
|18
|Лицей №153
|Башкортостан Республика
|Уфа
|0,6767
|37,3%
|10,4%
|52,2%
|19
|Лицей при ТПУ
|Томская область
|Томск
|0,6693
|73,2%
|11,7%
|15,1%
|20
|Вологодский многопрофильный лицей
|Вологодская область
|Вологда
|0,6686
|33,9%
|11,3%
|54,8%