«Ситидрайв» продлевает аренду

Московский рынок долгосрочной аренды машин пополнился еще одним игроком. Взять новый автомобиль на длительный срок теперь предлагает «Ситидрайв». Пользователям этого сервиса каршеринга теперь доступны напрокат автомобили без оклейки на 30 дней и дольше. По такой подписке они могут воспользоваться машинами Renault Kaptur, Haval Jolion, Geely Coolray, Skoda Kodiaq и Kia Rio X-line.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правда, уехать на таких автомобилях можно будет не далее 2 тыс. км от столицы. Кроме того, бензин, парковка и мойка не входят в подписку — их придется оплачивать отдельно, рассказала пиар-директор «Ситидрайва» Юлия Варламова: «На автомобилях можно кататься по всей зеленой зоне вокруг Москвы и в радиусе до 2 тыс. км от нее. Чтобы взять такую машину, нужно оставить заявку не позднее чем за три дня до начала аренды. Ее привезут в оговоренное время.

К сожалению, пока, если вы берете авто в долгосрочную аренду, вы не сможете использовать другие тарифы каршеринга. Минимальный срок проката — 30 дней, дальше вы можете его продлевать, насколько это необходимо. Минимальная стоимость — от 29,9 тыс. руб. в месяц. Цена складывается из двух частей: это фиксированная часть за месяц использования и за километры, которые вы проедете».

Сервисы долгосрочной аренды в России стали появляться в 2019 году. С тех пор подобную услугу, помимо «Ситидрайва», предлагают сервисы каршеринга «Яндекс.Драйв», Belka Car и «Делимобиль». С точки зрения бизнеса для них такая опция выглядит перспективнее, чем поминутная сдача машин, а в связи с заметно растущими ценами на автомобили это может привлекать и новых пользователей, говорит издатель проекта Truesharing.ru Юрий Николаев:

«Это 100% понятная и прибыльная история. Это прогнозируемая выручка и, соответственно, прибыль.

Когда машина сдается в поминутную аренду, она может простоять весь день в какой-то локации, и ее никто может не взять, тогда авто начинает минусить. А в данном случае есть четкий прогноз: пользователь вносит деньги на месяц вперед и пользуется транспортом, а компания этот бюджет начинает распределять дальше.

Будет ли услуга пользоваться спросом? Здесь нужно смотреть в целом на ситуацию с авторынком. В России она очень грустная. Те, кто планировал когда-либо покупать автомобиль за наличные или в кредит, вполне серьезно сейчас рассматривают долгосрочную или краткосрочную аренду. Поэтому такая услуга будет востребована у населения».

Впрочем, слишком большим спросом долгосрочная аренда машин пользоваться не будет, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Люди, у которых нет автомобиля, подобной услугой пользоваться, может, будут раз в год в какой-то пиковый сезон. Можно предположить, что это майские и новогодние праздники, вершина лета.

Граждане, у которых есть машина, пользоваться такой схемой не будут — только в каких-то исключительных случаях. По идее, это авто даже кому-то передать нельзя. Если ты берешь его в аренду по своему аккаунту, то не можешь передать машину даже супруге, не говоря уже о друге, который приехал погостить, например. При этом человек, у которого нет своего авто, должен решиться взять его на месяц, чтобы куда-то поехать, у него должен быть какой-то опыт вождения».

“Ъ” прошлым летом со ссылкой на совместное исследование «ВТБ Лизинг» и Национального агентства промышленной информации писал, что долгосрочная аренда автомобиля в России стала выгоднее, чем его покупка в кредит, в среднем на 20%. И, по прогнозам аналитиков, в ближайшие пять лет эта тенденция будет только усиливаться.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов