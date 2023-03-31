Каршеринг делится штрафами

В Москве оштрафовали клиента каршеринга за отсутствие в машине аптечки и огнетушителя. Инцидент произошел 30 марта на западе столицы. После обычной проверки документов инспекторы ГИБДД осмотрели еще и сам автомобиль, а когда не обнаружили там аптечки, огнетушителя и запасного колеса, то выписали штраф именно на водителя. В самих сервисах каршеринга говорят, что подобные инциденты периодически происходят, поэтому, как правило, клиентам компенсируют все издержки. Но что мешает компаниям не доводить до таких ситуаций? И насколько правомерны штрафы? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Обычная поездка на работу закончилась для гендиректора компании «Альгимед» Дмитрия Славашевича потерей времени и неприятным штрафом в 500 руб. за отсутствие огнетушителя и аптечки. Всего этого не оказалось в машине сервиса «Яндекс Драйв». На вопрос, почему же ответственность за недосмотр компании должен нести ее клиент, инспекторы ГИБДД объяснили, что иначе не могут достучаться до сервисов каршеринга, рассказал “Ъ FM” Дмитрий Славашевич:

«По словам сотрудника ГИБДД, они неоднократно просили такие организации обеспечивать безопасность, согласно правилам дорожного движения. Но этого не было сделано. Поэтому инспектор мне порекомендовал сразу позвонить в службу поддержки сервиса и сообщить о произошедшем».

“Ъ FM” обратился за комментарием к столичному управлению МВД. Там заявили, что разбираются в ситуации. А собеседники “Ъ FM”, в свою очередь, отметили, что штрафы за отсутствие аптечек и огнетушителей клиентам каршеринга выписываются крайне редко. Хотя с юридической точки зрения вопросов тут нет, подчеркнул адвокат Игорь Стремоусов: «В данном случае действия сотрудников ГИБДД не противоречат закону. В таких ситуациях у водителей остается простой путь — взыскать с компании ущерб из-за этих штрафов, выписанных на их имя.

Ведь автомобили принадлежат совсем другим собственникам, и понятно, что именно они должны обеспечивать наличие всего необходимого в машине, в том числе аптечек и огнетушителей».

В сервисе «Яндекс Драйв» комментировать ситуацию не стали. Пострадавшему Дмитрию Славашевичу деньги вернули — 250 руб. с учетом скидки, правда, в виде бонусных баллов. При этом в другой компании — «Ситидрайв» — признали, что не во всех машинах могут находиться аптечки и огнетушители. При этом если клиент получит штраф, то компания его компенсирует, сообщила представитель сервиса Юлия Варламова:

«Мы стараемся оперативно оснащать автомобили каршеринга всем необходимым. Однако в случае, если водителю выписывают штраф за отсутствие огнетушителя или аптечки, то сервис компенсирует эти расходы. Для этого необходимо отправить скан или фото постановления и чек об оплате. После проверки мы возместим эту сумму водителю».

Но если о проблеме давно известно, то почему компании не пытаются предотвращать подобные инциденты? Основатель проекта Truesharing.ru Юрий Николаев уверен, что все дело в особенностях некоторых пользователей этих сервисов: «К сожалению, дело обстоит так, что все, что не прибито гвоздями, не зафиксировано толстой цепью или к чему не подведен ток, воруют из автомобилей. Есть люди, которые почему-то это делают. Операторы на старте своей работы очень добросовестно старались докладывать в машины все необходимое. Но в конечном итоге поняли, что гораздо проще компенсировать пользователям штрафы ГИБДД бонусами или напрямую деньгами».

В теории сервисы могли бы, например, обязать клиентов фотографировать аптечки и огнетушители, но собеседники “Ъ FM” полагают, что расходы на доработку приложений того не стоят. А у сотрудников ГИБДД есть и более серьезные задачи. Так, в ходе недавних масштабных проверок в Москве оказалось, что есть немало пользователей каршеринга, которые катаются без документов или пьяными.

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