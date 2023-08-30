Если съесть пачку сигарет

Как стало известно «Ъ», в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд утвердил обвинительный приговор бойцу Росгвардии Сергею Васильченко. Сержант 7-го отряда спецназа «Росич» был осужден в Новочеркасске на четыре года по недавно введенной в УК РФ статье о превышении должностных полномочий с применением пытки. Вместе с сослуживцами он жестоко наказал шестерых бойцов, которые были заподозрены в употреблении наркотиков. Раскаявшиеся гвардейцы попросили у потерпевших прощения. Но если трое офицеров получили условные сроки, то Сергею Васильченко и еще одному сержанту — Чингису Билижику названивали наказание с лишением свободы. Командование же просило дать возможность спецназовцам исправиться, участвуя в СВО.

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Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Южный окружной военный суд

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

7-й отряд специального назначения «Росич» — это элитное подразделение Росгвардии, которое расквартировано в Новочеркасске и ведет свою историю с 1992 года, когда его сформировали на основе учебных рот спецназа полков «Лев», «Скорпион» и «Тайфун», образовавших 100-ю дивизию оперативного назначения МВД СССР. В 1990-х и 2000-х годах бойцы «Росича» принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, многие были награждены орденами и медалями, а семеро стали Героями России. Сейчас «росичи» активно участвуют в СВО в Донбассе.

Как следует из материалов военного суда, в праздничный день 23 февраля этого года трое офицеров и двое сержантов обнаружили, что шестеро их подчиненных, бойцов отряда,— два ефрейтора и четверо рядовых употребляли наркотики. Речь шла о некоем опиоидном анальгетике, который один из росгвардейцев приобрел по поддельному рецепту. Командиры решили по-свойски наказать провинившихся бойцов «из ложно понятых интересов военной службы».

Для начала они избили гвардейцев как руками и ногами, так и резиновыми дубинками. Потом их подвесили на несколько часов на турнике, пытали током, заставляли отжиматься и приседать, добиваясь от них признаний в употреблении запрещенных препаратов. Каждого из них также заставили съесть по пачке сигарет, запив мыльным раствором.

Вскоре о диких «воспитательных мерах» стало известно командованию части и войск, оно инициировало в отношении участвовавших в издевательствах сержантов и офицеров проверку, а потом и возбуждение уголовных дел о превышении должностных полномочий с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК РФ).

Эта статья была введена в УК РФ только в прошлом году после скандала по поводу пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице № 1 Саратовской области, который закончился отставкой директора ФСИН Александра Калашникова; статья применяется довольно редко, а в отношении военных — вообще впервые.

Между тем в примечаниях к ст. 286 УК поясняется, что следует понимать под понятием пытка: «Любое действие (бездействие), которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль либо физические или нравственные страдания, чтобы получить от него или третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо».

Военные следователи СКР сочли, что офицеры и сержанты Росгвардии «существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, связанные с подрывом основ военной службы, принципа единоначалия, авторитета органов правопорядка, в частности Федеральной службы войск национальной гвардии РФ».

Впрочем, под стражу их брать не стали, ограничившись помещением под наблюдение командования части. Очевидно, свою роль сыграли былые заслуги обвиняемых, которые являются ветеранами боевых действий и имеют награды, а также неоднократные поощрения от командования. В частности, они участвовали в операциях на Северном Кавказе, в Сирии и Донбассе. Кроме того, все фигуранты расследования полностью признали свою вину, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, извинились перед личным составом своей части и иными способами загладили свою вину. Потерпевшие к ним никаких претензий не имели, а командование заверило, что бойцы готовы выполнять свой долг в рамках СВО и даже подало соответствующие рапорты.

Однако Новочеркасский гарнизонный военный суд, рассматривая уголовные дела пятерых фигурантов раздельно, признал всех их виновными. При этом трое офицеров получили условные сроки, а двое сержантов — Чингис Билижик и Сергей Васильченко — реальные: четыре года и три месяца и четыре года лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Сама статья, кстати, предусматривает от 4 до 12 лет лишения свободы. И суд назначил сержантам фактически минимальное наказание, попутно изменив категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое с лишением Сергея Васильченко права занимать в течение года должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.

Чингис Билижик свой приговор, как и осужденные на условные сроки офицеры, обжаловать не стал, в то время как защитники второго росгвардейца, не лишенного, кстати, судом звания, пытались добиться в апелляционной инстанции смягчения наказания. Они заявляли, что суд не учел ряд важных моментов, включая незаконные действия самих потерпевших, но безуспешно.

Адвокат осужденного Наталья Репецкая заявила «Ъ», что приговор будет обжалован в кассационном военном суде в Новосибирске, однако когда именно — пока неясно, так как до сих пор на руки не получено решение апелляционной инстанции.

По словам адваката, непонятно, почему суд проявил снисхождение к офицерам и одновременно столь сурово обошелся с сержантским составом.

Она отметила, что командиры лишь пытались «вразумить» нарушивших все мыслимые запреты бойцов. Адвокат не спорит, что росгвардейцы-командиры, конечно же, «перестарались», однако их действия можно отчасти оправдать противоправными действиями самих пострадавших, двое из которых, кстати, по некоторых данным, уже задержаны за незаконный оборот наркотиков и им самим грозят внушительные сроки. В командовании Южного округа войск нацгвардии, в который входит «Росич», на запрос «Ъ» не ответили.

Сергей Сергеев