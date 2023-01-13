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Насилие отдали на знакомство

Завершено расследование уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела по факту насилия в отношении заключенных в областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) УФСИН России по Саратовской области. По версии следствия, преступную группу создали руководители тюремной больницы для устрашения осужденных и вымогательства денежных средств. Защита обвиняемых дело не комментирует, адвокаты потерпевших пока с материалами обвинения не знакомы, но рассчитывают увидеть в них не только руководителей ОТБ-1, но и других, возможно причастных к преступлениям, сотрудников ФСИН.

Заключенный в областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) УФСИН России по Саратовской области

Заключенный в областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) УФСИН России по Саратовской области

Фото: кадр видео

Заключенный в областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) УФСИН России по Саратовской области

Фото: кадр видео

В Главном следственном управлении СКР завершили расследование по фактам насилия в саратовской ОТБ-1 регионального управления ФСИН. По данным следствия, сейчас в одном производстве находятся 15 уголовных дел, в которых фигурируют случаи насильственных действий сексуального характера в отношении заключенных (ст. 132 УК РФ), убийств (ст. 105 УК РФ), вымогательств (ст. 163 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Всего следователи выявили 44 эпизода преступлений, и сейчас, как сообщают в Следственном комитете, все обвиняемые, полное количество которых в СКР не называют, знакомятся с материалами уголовных дел.

По версии следствия, преступную группу, в которой участвовали заключенные, создали бывший начальник ОТБ-1 Павел Гаценко и экс-начальник отдела безопасности учреждения Сергей Мальцев для устрашения осужденных и вымогательства у них денежных средств. Мальцев и Гаценко обвиняются в организации насильственных действий сексуального характера (ч. 3 ст. 33 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышении полномочий (ст. 286 УК РФ).

Они не признают вину и утверждают, что не могли знать всего, что происходит в доверенном им учреждении.

Адвокат Павла Гаценко Игорь Максимов подтвердил «Ъ», что расследование уголовных дел о преступлениях в ОТБ-1 завершено, однако от комментариев отказался.

Известно также о том, что обвинения предъявлены бывшим заключенным ФКУ «Областная туберкулезная больница №1 УФСИН России по Саратовской области» Сергею Линкевичу и Виктору Шеянову, которые работали в медучреждении санитарами. Они подозреваются в насильственных действиях сексуального характера, совмещенных с угрозой убийства (п. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Следствие полагает, что Линкевич мог лично изнасиловать нескольких заключенных.

Шеянов мог быть причастен к насилию в отношении осужденного Андрея Шварца, дело по которому было возбуждено в феврале 2021 года, но не расследовалось из-за отсутствия обвиняемых.

Также имя Виктора Шеянова фигурирует в обращениях в Генеральную прокуратуру заключенных ОТБ-1 Кирилла Коняшкина, Андрея Бузыкина и Александра Веселова, направленных в конце 2020 года. Там осужденные также писали о случаях изнасилований. По данным «Ъ», в уголовных делах также фигурируют заключенные Виталий Янин, Радик Гимадеев и Сергей Ананьев, они обвиняются по ст. 132 УК РФ.

Факты насилия в саратовской ОТБ-1 получили широкую огласку в октябре 2021 года. Видеозаписи с кадрами изнасилований распространил правозащитный проект Gulagu.net. Управление СКР по Саратовской области возбудило пять уголовных дел по фактам противоправных действий в отношении осужденных: три — по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), два — по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которые по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина были переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Временно исполняющим обязанности начальника саратовского УФСИН стал заместитель начальника главного оперативного управления ФСИН России Антон Ефаркин, направленный центральным аппаратом службы исполнения наказаний в Саратовскую область для расследования случаев насилия над заключенными. В мае 2022 года Антон Ефаркин ушел в отставку, а на должность начальника УФСИН России по Саратовской области был назначен Александр Робота.

На фоне скандала, связанного с пытками, директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Калашников 25 ноября 2021 года ушел в отставку.

Случаи издевательств над заключенными стали поводом для ужесточения наказания за пытки. В ст. 302 УК РФ (принуждение к даче показаний) введен новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Максимальное наказание ужесточено с 8 до 12 лет лишения свободы.

Адвокат нескольких потерпевших Снежана Мунтян сказала «Ъ», что ее доверителям пришли уведомления о том, что материалы уголовного дела переданы для ознакомления.

«Но мы их пока не видели, в первую очередь с ними будут знакомиться обвиняемые, и так как их, по моим оценкам, должно быть довольно много, процесс ознакомления затянется надолго»,— отметила она. Госпожа Мунтян сказала, что ей пока достоверно известно только о тех обвиняемых, чьи имена находятся в публичном пространстве. «Пока мы точно знаем о Мальцеве, Гаценко и нескольких "активистах" (заключенные, активно сотрудничающие с администрацией исправительного учреждения.— “Ъ”), но я надеюсь, когда ознакомлюсь с делами, увидеть там имена и других сотрудников ФСИН»,— сказала Снежана Мунтян.

Сергей Петунин, Саратов

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