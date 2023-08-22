Тимати допустил покупку российского бизнеса Domino`s Pizza

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) обратился к DP Eurasia, управляющей брендом Domino`s Pizza в России, с просьбой связаться с ним и ресторатором Антоном Пинским с целью обсуждения покупки ими сети пиццерий. Как пояснил Тимати, в этом случае они проведут ребрендинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Обращение Тимати опубликовал в Stories в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Он также указал, что у него и Антона Пинского имеется опыт — в 2022 году они приобрели российский бизнес Starbucks. С августа прошлого года кофейни открылись под новым названием Stars Coffee.

21 августа DP Eurasia сообщила, что прекращает попытки продать бренд Domino`s Pizza в России. Компания инициировала начало банкротства российского бизнеса. Его внешний долг оценивается в 520 млн руб. В марте 2022 года мастер-франчайзи Domino`s Pizza отказался от роялти и прекратил инвестиции в России.

Лусине Баласян