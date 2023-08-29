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Коммерсантъ FM
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Тимати объявил, что вместе с Пинским будет развивать Domino’s Pizza в России

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский будут развивать сеть Domino's Pizza в России. Об этом сам рэпер сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Рэпер Тимати (справа) и ресторатор Антон Пинский

Рэпер Тимати (справа) и ресторатор Антон Пинский

Фото: @timatiofficial

Рэпер Тимати (справа) и ресторатор Антон Пинский

Фото: @timatiofficial

«Решили заняться пиццей. С этого дня официально»,— написал Тимати. Пост он сопроводил совместной с господином Пинским фотографией, на которой рэпер держит брендированный терморюкзак Domino’s Pizza.

21 августа DP Eurasia (владелец Domino's Pizza в России) сообщила, что прекращает попытки продать бренд Domino`s Pizza в России. Компания инициировала начало банкротства российского бизнеса. Его внешний долг оценивается в 520 млн руб. В марте 2022 года мастер-франчайзи Domino`s Pizza отказался от роялти и прекратил инвестиции в России.

22 августа Тимати сообщил, что вместе с Антоном Пинским готов приобрести сеть пиццерий с последующим ребрендингом. Рэпер указал, что у него и господина Пинского уже есть подобный опыт — в 2022 году они приобрели российский бизнес Starbucks. По оценка экспертов, если сделка состоится, ее стоимость может достигнуть 1,5 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тимати накормит пиццей».

Милена Костерева

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