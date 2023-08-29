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Коммерсантъ FM
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В Ватикане разъяснили слова папы Франциска о «великом наследии» России

Директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни прокомментировал слова папы Франциска о «великой России», произнесенные им на Х Всероссийской встрече католической молодежи 25 августа. По словам Маттео Бруни, папа Франциск хотел «ободрить» молодых россиян, а не «восхвалять» российскую власть. Его заявление опубликовано на сайте пресс-службы Ватикана.

«В словах приветствия, спонтанно обращенных к некоторым молодым российским католикам несколько дней назад, как явно следует из контекста, в каком они были произнесены, папа хотел ободрить молодых людей, чтобы они хранили и продвигали то, что есть позитивного в великом российском культурно-духовном наследии, и безусловно, он не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы указать на некоторые соответствующие исторические периоды»,— разъяснил глава пресс-службы Ватикана.

Сегодня, 29 августа, официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко заявил, что заявление папы Франциска содержит в себе «российские великодержавные идеи», которые «являются причиной хронической агрессивности России». 28 августа глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук также дал критическую оценку высказываниям понтифика, заявив, что эти слова «вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора».

25 августа состоялась встреча папы Франциска с российскими католиками в рамках Х Всероссийской встречи католической молодежи. В приветственном обращении понтифик призвал молодежь не забывать о своем «великом наследии» и никогда не отказываться от него. В частности, он упомянул Петра I и Екатерину II и подчеркнул, что российская молодежь — наследники великой и просвещенной империи. Он также призвал российскую молодежь «быть творцами мира среди стольких конфликтов», от которых «страдает наш мир».

Полина Мотызлевская

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