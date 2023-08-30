Мирра Андреева лишилась эффекта новизны

Второй круг Открытого чемпионата США, продолжающегося в Нью-Йорке, стал последним для самой юной участницы этого состязания — россиянки Мирры Андреевой. Проиграв в двух сетах шестой ракетке мира американке Коко Гауфф, она выбыла из борьбы раньше, чем на двух предыдущих турнирах Большого шлема — Roland Garros и Wimbledon.
Мирра Андреева (на фото) в матче против Коко Гауфф смогла выиграть ударами навылет лишь семь очков, а ее соперница — 24
Фото: Mike Segar / Reuters
После яркого выступления на Wimbledon, где для выхода в четвертьфинал ей не хватило совсем чуть-чуть, Мирра Андреева ушла в тень. За полтора месяца она провела два небольших турнира категории 250 на грунте Лозанны и на харде Кливленда, в обоих случаях остановившись на стадии второго круга. Болельщикам Андреевой, которых она успела приобрести в этом году своей яркой, задорной игрой, хотелось бы иных результатов. Но эмоциональные перегрузки, связанные с прорывом в первую сотню мирового рейтинга 16-летней девушки, которая внезапно оказалась в центре всеобщего внимания, рано или поздно должны были дать о себе знать. К тому же постепенно сходит на нет эффект новизны, сопутствующий рождению любой теннисной звезды.
Андреевой то и дело приходится иметь дело с соперницами, которые успели детально изучить ее игру и психологически готовы к соперничеству с юной оппоненткой.
В подобных случаях самая правильная линия поведения — отбросить преждевременные амбиции, не обращать внимания на раздражающий информационный фон, сконцентрироваться на совершенствовании игры и систематически проверять, в правильном ли направлении идет та кропотливая тренировочная работа, без которой невозможно стать игроком первой десятки и даже двадцатки.
В этом отношении матч с Коко Гауфф вроде бы был для Андреевой подходящим вариантом. В начале июня в третьем круге Roland Garros американка, уступив первый сет на тай-брейке, затем добилась перелома, то есть нынешнее противостояние было с чем сравнивать. Правда, если весной Гауфф до приезда в Париж не показала на грунтовых турнирах ни одного хорошего результата, то сейчас на счету американки победа в Вашингтоне, поражение в четвертьфинале Монреаля от будущей чемпионки, соотечественницы Джессики Пегулы, и титул в Цинциннати (там Гауфф в полуфинале удалось сломить сопротивление первой ракетки мира Иги Швёнтек). Иными словами, Андреевой противостояла не просто соперница из элиты, а лидер по набранным очкам в ходе американской серии и едва ли не главный фаворит US Open. Более того, недавно Гауфф усилила свою тренерскую команду, включив в нее Брэда Гилберта, опытнейшего специалиста и блестящего мотиватора, под руководством которого шесть из восьми своих титулов на мейджорах завоевал знаменитый Андре Агасси.
Дебют встречи был для Андреевой многообещающим. Она сразу же сделала брейк и имела возможность повести — 2:0. Однако Гауфф быстро перехватила инициативу и, взяв под ноль четвертый и пятый геймы, довела партию до победы. Россиянка вытянула два затяжных розыгрыша, несколько раз удачно контратаковала, но в целом действовала заметно пассивнее, причем это не помогало ей ошибаться реже, чем соперница. В начале второго сета Андреева попробовала завязать борьбу, однако, так и не сумев заметно прибавить в скорости, вскоре была вынуждена смириться с обидным поражением — 3:6, 2:6 за 1 час 16 минут.
Коко Гауфф, подтвердившая свои притязания на главный приз в размере $3 млн, в 1/16 финала встретится с бельгийкой Элизе Мертенс, а Андреева будет готовиться к следующим турнирам. При этом россиянка, на данный момент — 63-я ракетка мира, по итогам US Open имеет реальный шанс впервые в карьере оказаться в числе 60 сильнейших в мире. Для этого требуется, чтобы далеко по сетке не прошли несколько других теннисисток.
US Open
Мужчины. Первый круг. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Доминик Кёпфер (Германия) 6:2, 3:2, отказ. Кэмерон Норри (Великобритания, 16)—Александр Шевченко (Россия) 6:3, 6:2, 6:2. Александр Зверев (Германия, 12)—Александр Вукич (Австралия) 6:4, 6:4, 6:4. Григор Димитров (Болгария, 19)—Алекс Молчан (Словакия) 6:7 (9:11), 6:7 (5:7), 6:1, 7:5, 7:6 (11:9). Янник Синнер (Италия, 6)—Янник Ханфман (Германия) 6:3, 6:1, 6:1. Даниил Медведев (Россия, 3)—Атилла Балаж (Венгрия) 6:1, 6:1, 6:0. Алекс Де Минор (Австралия, 13)—Тимофей Скатов (Казахстан) 6:2, 3:6, 6:1, 7:5. Майкл Ммо (США)—Карен Хачанов (Россия, 11) 6:2, 6:4, 6:2. Хуберт Хуркач (Польша, 17)—Марк-Андреа Хуэслер (Швейцария) 4:6, 5:7, 7:6 (7:0), 6:3, 6:1. Андрей Рублев (Россия, 8)—Артур Казо (Франция) 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.
Женщины. Первый круг. Ван Яфань (Китай)—Каролин Гарсия (Франция, 7) 6:4, 6:1. Клара Таусон (Дания)—Анастасия Потапова (Россия, 27) 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Екатерина Александрова (Россия, 22)—Лейла Фернандес (Канада) 7:6 (7:4), 5:7, 6:4. Маркета Вондроушова (Чехия, 9)—Хан Налэ (Южная Корея) 6:3, 6:0. Людмила Самсонова (Россия, 14)—Клэр Лю (США) 7:6 (7:3), 6:3. Янина Викмайер (Бельгия)—Вера Звонарева (Россия) 6:4, 6:4. Мэдисон Кис (США, 17)—Аранча Рус (Нидерланды) 6:2, 6:4. Элина Свитолина (Украина, 26)—Анна-Лена Фридзам (Германия) 6:3, 6:1. Анастасия Павлюченкова (Россия)—Фиона Кроли (США) 6:2, 6:4. Джессика Пегула (США, 3)—Камила Джорджи (Италия) 6:2, 6:2. Унс Джабир (Тунис, 5)—Камила Осорио (Колумбия) 7:5, 7:6 (7:4). Лучия Бронцетти (Италия)—Барбора Крейчикова (Чехия, 12) 6:4, 7:6 (7:3). Дарья Касаткина (Россия, 13)—Алисия Паркс (США) 2:6, 6:4, 6:2. Грет Миннен (Бельгия)—Винус Уильямс (США) 6:1, 6:1. Джоди Берридж (Великобритания)—Анна Блинкова (Россия) 6:3, 6:4. Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Марина Заневская (Бельгия) 6:3, 6:2. Второй круг. Белинда Бенчич (Швейцария, 15)—Юрико Лили Миядзаки (Великобритания) 6:3, 6:3. Тейлор Таунсенд (США)—Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 19) 7:6 (7:1), 7:5. Коко Гауфф (США, 6)—Мирра Андреева (Россия) 6:3, 6:2.