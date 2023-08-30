Мирра Андреева лишилась эффекта новизны

Второй круг Открытого чемпионата США, продолжающегося в Нью-Йорке, стал последним для самой юной участницы этого состязания — россиянки Мирры Андреевой. Проиграв в двух сетах шестой ракетке мира американке Коко Гауфф, она выбыла из борьбы раньше, чем на двух предыдущих турнирах Большого шлема — Roland Garros и Wimbledon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева (на фото) в матче против Коко Гауфф смогла выиграть ударами навылет лишь семь очков, а ее соперница — 24

Фото: Mike Segar / Reuters Мирра Андреева (на фото) в матче против Коко Гауфф смогла выиграть ударами навылет лишь семь очков, а ее соперница — 24

Фото: Mike Segar / Reuters

После яркого выступления на Wimbledon, где для выхода в четвертьфинал ей не хватило совсем чуть-чуть, Мирра Андреева ушла в тень. За полтора месяца она провела два небольших турнира категории 250 на грунте Лозанны и на харде Кливленда, в обоих случаях остановившись на стадии второго круга. Болельщикам Андреевой, которых она успела приобрести в этом году своей яркой, задорной игрой, хотелось бы иных результатов. Но эмоциональные перегрузки, связанные с прорывом в первую сотню мирового рейтинга 16-летней девушки, которая внезапно оказалась в центре всеобщего внимания, рано или поздно должны были дать о себе знать. К тому же постепенно сходит на нет эффект новизны, сопутствующий рождению любой теннисной звезды.

Андреевой то и дело приходится иметь дело с соперницами, которые успели детально изучить ее игру и психологически готовы к соперничеству с юной оппоненткой.

В подобных случаях самая правильная линия поведения — отбросить преждевременные амбиции, не обращать внимания на раздражающий информационный фон, сконцентрироваться на совершенствовании игры и систематически проверять, в правильном ли направлении идет та кропотливая тренировочная работа, без которой невозможно стать игроком первой десятки и даже двадцатки.

В этом отношении матч с Коко Гауфф вроде бы был для Андреевой подходящим вариантом. В начале июня в третьем круге Roland Garros американка, уступив первый сет на тай-брейке, затем добилась перелома, то есть нынешнее противостояние было с чем сравнивать. Правда, если весной Гауфф до приезда в Париж не показала на грунтовых турнирах ни одного хорошего результата, то сейчас на счету американки победа в Вашингтоне, поражение в четвертьфинале Монреаля от будущей чемпионки, соотечественницы Джессики Пегулы, и титул в Цинциннати (там Гауфф в полуфинале удалось сломить сопротивление первой ракетки мира Иги Швёнтек). Иными словами, Андреевой противостояла не просто соперница из элиты, а лидер по набранным очкам в ходе американской серии и едва ли не главный фаворит US Open. Более того, недавно Гауфф усилила свою тренерскую команду, включив в нее Брэда Гилберта, опытнейшего специалиста и блестящего мотиватора, под руководством которого шесть из восьми своих титулов на мейджорах завоевал знаменитый Андре Агасси.

Дебют встречи был для Андреевой многообещающим. Она сразу же сделала брейк и имела возможность повести — 2:0. Однако Гауфф быстро перехватила инициативу и, взяв под ноль четвертый и пятый геймы, довела партию до победы. Россиянка вытянула два затяжных розыгрыша, несколько раз удачно контратаковала, но в целом действовала заметно пассивнее, причем это не помогало ей ошибаться реже, чем соперница. В начале второго сета Андреева попробовала завязать борьбу, однако, так и не сумев заметно прибавить в скорости, вскоре была вынуждена смириться с обидным поражением — 3:6, 2:6 за 1 час 16 минут.

Коко Гауфф, подтвердившая свои притязания на главный приз в размере $3 млн, в 1/16 финала встретится с бельгийкой Элизе Мертенс, а Андреева будет готовиться к следующим турнирам. При этом россиянка, на данный момент — 63-я ракетка мира, по итогам US Open имеет реальный шанс впервые в карьере оказаться в числе 60 сильнейших в мире. Для этого требуется, чтобы далеко по сетке не прошли несколько других теннисисток.

Евгений Федяков