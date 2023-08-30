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Коммерсантъ FM
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Мирра Андреева лишилась эффекта новизны

16-летняя россиянка выбыла во втором круге

Второй круг Открытого чемпионата США, продолжающегося в Нью-Йорке, стал последним для самой юной участницы этого состязания — россиянки Мирры Андреевой. Проиграв в двух сетах шестой ракетке мира американке Коко Гауфф, она выбыла из борьбы раньше, чем на двух предыдущих турнирах Большого шлема — Roland Garros и Wimbledon.

Мирра Андреева (на фото) в матче против Коко Гауфф смогла выиграть ударами навылет лишь семь очков, а ее соперница — 24

Мирра Андреева (на фото) в матче против Коко Гауфф смогла выиграть ударами навылет лишь семь очков, а ее соперница — 24

Фото: Mike Segar / Reuters

Мирра Андреева (на фото) в матче против Коко Гауфф смогла выиграть ударами навылет лишь семь очков, а ее соперница — 24

Фото: Mike Segar / Reuters

После яркого выступления на Wimbledon, где для выхода в четвертьфинал ей не хватило совсем чуть-чуть, Мирра Андреева ушла в тень. За полтора месяца она провела два небольших турнира категории 250 на грунте Лозанны и на харде Кливленда, в обоих случаях остановившись на стадии второго круга. Болельщикам Андреевой, которых она успела приобрести в этом году своей яркой, задорной игрой, хотелось бы иных результатов. Но эмоциональные перегрузки, связанные с прорывом в первую сотню мирового рейтинга 16-летней девушки, которая внезапно оказалась в центре всеобщего внимания, рано или поздно должны были дать о себе знать. К тому же постепенно сходит на нет эффект новизны, сопутствующий рождению любой теннисной звезды.

Андреевой то и дело приходится иметь дело с соперницами, которые успели детально изучить ее игру и психологически готовы к соперничеству с юной оппоненткой.

В подобных случаях самая правильная линия поведения — отбросить преждевременные амбиции, не обращать внимания на раздражающий информационный фон, сконцентрироваться на совершенствовании игры и систематически проверять, в правильном ли направлении идет та кропотливая тренировочная работа, без которой невозможно стать игроком первой десятки и даже двадцатки.

В этом отношении матч с Коко Гауфф вроде бы был для Андреевой подходящим вариантом. В начале июня в третьем круге Roland Garros американка, уступив первый сет на тай-брейке, затем добилась перелома, то есть нынешнее противостояние было с чем сравнивать. Правда, если весной Гауфф до приезда в Париж не показала на грунтовых турнирах ни одного хорошего результата, то сейчас на счету американки победа в Вашингтоне, поражение в четвертьфинале Монреаля от будущей чемпионки, соотечественницы Джессики Пегулы, и титул в Цинциннати (там Гауфф в полуфинале удалось сломить сопротивление первой ракетки мира Иги Швёнтек). Иными словами, Андреевой противостояла не просто соперница из элиты, а лидер по набранным очкам в ходе американской серии и едва ли не главный фаворит US Open. Более того, недавно Гауфф усилила свою тренерскую команду, включив в нее Брэда Гилберта, опытнейшего специалиста и блестящего мотиватора, под руководством которого шесть из восьми своих титулов на мейджорах завоевал знаменитый Андре Агасси.

Как Ига Швёнтек рванула за тремя миллионами

Дебют встречи был для Андреевой многообещающим. Она сразу же сделала брейк и имела возможность повести — 2:0. Однако Гауфф быстро перехватила инициативу и, взяв под ноль четвертый и пятый геймы, довела партию до победы. Россиянка вытянула два затяжных розыгрыша, несколько раз удачно контратаковала, но в целом действовала заметно пассивнее, причем это не помогало ей ошибаться реже, чем соперница. В начале второго сета Андреева попробовала завязать борьбу, однако, так и не сумев заметно прибавить в скорости, вскоре была вынуждена смириться с обидным поражением — 3:6, 2:6 за 1 час 16 минут.

Коко Гауфф, подтвердившая свои притязания на главный приз в размере $3 млн, в 1/16 финала встретится с бельгийкой Элизе Мертенс, а Андреева будет готовиться к следующим турнирам. При этом россиянка, на данный момент — 63-я ракетка мира, по итогам US Open имеет реальный шанс впервые в карьере оказаться в числе 60 сильнейших в мире. Для этого требуется, чтобы далеко по сетке не прошли несколько других теннисисток.

Евгений Федяков

US Open

Мужчины. Первый круг. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Доминик Кёпфер (Германия) 6:2, 3:2, отказ. Кэмерон Норри (Великобритания, 16)—Александр Шевченко (Россия) 6:3, 6:2, 6:2. Александр Зверев (Германия, 12)—Александр Вукич (Австралия) 6:4, 6:4, 6:4. Григор Димитров (Болгария, 19)—Алекс Молчан (Словакия) 6:7 (9:11), 6:7 (5:7), 6:1, 7:5, 7:6 (11:9). Янник Синнер (Италия, 6)—Янник Ханфман (Германия) 6:3, 6:1, 6:1. Даниил Медведев (Россия, 3)—Атилла Балаж (Венгрия) 6:1, 6:1, 6:0. Алекс Де Минор (Австралия, 13)—Тимофей Скатов (Казахстан) 6:2, 3:6, 6:1, 7:5. Майкл Ммо (США)—Карен Хачанов (Россия, 11) 6:2, 6:4, 6:2. Хуберт Хуркач (Польша, 17)—Марк-Андреа Хуэслер (Швейцария) 4:6, 5:7, 7:6 (7:0), 6:3, 6:1. Андрей Рублев (Россия, 8)—Артур Казо (Франция) 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

Женщины. Первый круг. Ван Яфань (Китай)—Каролин Гарсия (Франция, 7) 6:4, 6:1. Клара Таусон (Дания)—Анастасия Потапова (Россия, 27) 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Екатерина Александрова (Россия, 22)—Лейла Фернандес (Канада) 7:6 (7:4), 5:7, 6:4. Маркета Вондроушова (Чехия, 9)—Хан Налэ (Южная Корея) 6:3, 6:0. Людмила Самсонова (Россия, 14)—Клэр Лю (США) 7:6 (7:3), 6:3. Янина Викмайер (Бельгия)—Вера Звонарева (Россия) 6:4, 6:4. Мэдисон Кис (США, 17)—Аранча Рус (Нидерланды) 6:2, 6:4. Элина Свитолина (Украина, 26)—Анна-Лена Фридзам (Германия) 6:3, 6:1. Анастасия Павлюченкова (Россия)—Фиона Кроли (США) 6:2, 6:4. Джессика Пегула (США, 3)—Камила Джорджи (Италия) 6:2, 6:2. Унс Джабир (Тунис, 5)—Камила Осорио (Колумбия) 7:5, 7:6 (7:4). Лучия Бронцетти (Италия)—Барбора Крейчикова (Чехия, 12) 6:4, 7:6 (7:3). Дарья Касаткина (Россия, 13)—Алисия Паркс (США) 2:6, 6:4, 6:2. Грет Миннен (Бельгия)—Винус Уильямс (США) 6:1, 6:1. Джоди Берридж (Великобритания)—Анна Блинкова (Россия) 6:3, 6:4. Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Марина Заневская (Бельгия) 6:3, 6:2. Второй круг. Белинда Бенчич (Швейцария, 15)—Юрико Лили Миядзаки (Великобритания) 6:3, 6:3. Тейлор Таунсенд (США)—Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 19) 7:6 (7:1), 7:5. Коко Гауфф (США, 6)—Мирра Андреева (Россия) 6:3, 6:2.

  • Газета «Коммерсантъ» №160 от 31.08.2023, стр. 12

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