Мирра Андреева отличилась на приеме

Россиянка Мирра Андреева, самая юная теннисистка в топ-100 мирового рейтинга, провела свой первый матч в качестве «сеяной» теннисистки на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). На проходящем в Швейцарии Ladies Open Lausanne — турнире категории 250 с призовым фондом $260 тыс.— она в первом круге разгромила украинку Даяну Ястремскую, не позволив ей ни разу взять свою подачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первом сете встречи с Даяной Ястремской Мирра Андреева (на фото) впервые в своей практике на турнирах WTA не отдала сопернице ни одного гейма

Фото: Laurent Gillieron / Keystone / AP В первом сете встречи с Даяной Ястремской Мирра Андреева (на фото) впервые в своей практике на турнирах WTA не отдала сопернице ни одного гейма

Фото: Laurent Gillieron / Keystone / AP

Скорость прогресса Мирры Андреевой не может не впечатлять. Еще три месяца назад 16-летняя россиянка находилась в мировом рейтинге в самом конце второй сотни и могла попасть в основные сетки турниров WTA только через квалификацию или благодаря wild card, а сейчас, приняв участие лишь в четырех состязаниях, она уже впервые вошла в число «сеяных» на Ladies Open Lausanne. Этот турнир категории 250 имеет статус Открытого чемпионата Швейцарии, на протяжении 55 лет проводится в различных городах, а четыре года назад переехал в Лозанну. В число его победительниц входят экс первые ракетки мира американки Крис Эверт и Линси Дэвепорт и несколько других представительниц мировой элиты.

При «посеве», который возглавила 41-я ракетка мира румынка Ирина-Камелия Бегу, уже после жеребьевки снявшаяся по медицинским причинам, Андреева (64-я в мире) получила шестой номер. А в соперницы на старте ей досталась 23-летняя украинка Даяна Ястремская, которая несколько лет назад была очень заметна и выиграла три титула WTA, но затем сбавила и на данный момент занимает в рейтинге лишь 145-е место. Нынешнее качество игры Ястремской оставляет желать лучшего, поэтому шансы Андреевой котировались выше, и встреча получилась для нее, мягко говоря, не очень сложной. В первой партии россиянка не отдала ни одного гейма, а во втором она так и не позволила Ястремской выиграть на своей подаче хотя бы один гейм и в итоге победила за 1 час 5 минут — 6:0, 6:2.

Судя по составу участниц Ladies Open Lausanne, Андреева вполне может рассчитывать на этом турнире на любой результат, даже на победу. Во всяком случае, по классу она как минимум не уступает любой из потенциальных соперниц, в том числе 42-й ракетке мира Элизабетте Коччаретто, которая, если судить по положению в рейтинге, пока номинальный фаворит. Во втором круге Андреева сыграет с 26-летней венгеркой Анной Бондар, находящейся лишь на 155-м месте и, по идее, не представляющей для нее серьезной опасности. Как бы то ни было, после победы над Ястремской самая молодая теннисистка в первой сотне назвала своей задачей в нынешнем сезоне попадание в число 50 лучших в мире, и для достижения этой цели уже в следующий понедельник ей в Лозанне требуется дойти до финала.

Рейтинги Рейтинг АТР 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9375 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4905. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4730. 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3975. 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3310. 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3130. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945. 12 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2770. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2610. 14 (14). Томми Пол (США) — 2345. 15 (15). Борна Чорич (Хорватия) — 2225. 16 (17). Хуберт Хуркач (Польша) — 2195. 17 (18). Алекс де Минор (Австралия) — 2150. 18 (16). Лоренцо Музетти (Италия) — 1880. 19 (19). Александр Зверев (Германия) — 1755. 20 (21). Григор Димитров (Болгария) —1600… 47 (43). Роман Сафиуллин — 943… 69 (52). Аслан Карацев — 798... 85 (89). Павел Котов — 693… 93 (96). Александр Шевченко (все — Россия) — 632. Рейтинг WTA 1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9315 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845. 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5395. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4865. 6 (6). Унс Джабир (Тунис) — 4846. 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3390. 8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 3341. 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3310. 10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106. 11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3015. 12 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2840. 13 (13). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2745. 14 (14) Вероника Кудерметова — 2570. 15 (15). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2560. 16 (16). Мэдисон Кис (США) — 2535. 17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2315. 18 (18). Каролина Мухова (Чехия) — 2304. 19 (19). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2235. 20 (20). Елена Остапенко (Латвия) — 2165. 21 (21). Екатерина Александрова — 2125… 26 (24). Анастасия Потапова — 1785... 37 (37). Анна Блинкова — 1253… 63 (65). Анна Калинская — 903. 64 (66). Мирра Андреева — 900... 68 (69). Элина Аванесян — 889... 82 (78). Камилла Рахимова — 817... 98 (96). Анастасия Павлюченкова — 719… 101 (110). Диана Шнайдер — 677... 129 (246). Мария Тимофеева (все — Россия) — 580. В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.

Евгений Федяков