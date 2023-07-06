Мирра Андреева включила режим нон-стоп

16-летняя россиянка Мирра Андреева, которая на данный момент занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 102-е место и последние два месяца находится в центре внимания благодаря очень высоким для своего возраста результатам, на втором подряд турнире Большого шлема вышла в 1/16 финала. Взяв восемь геймов подряд у 11-й ракетки мира чешки Барборы Крейчиковой, которая из-за травмы отказалась от продолжения борьбы в конце второй партии, она гарантировала себе место в первой сотне мировой классификации, где начиная с 17 июля будет самой молодой теннисисткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 17 геймах, проведенных против 11-й ракетки мира чешки Барборы Крейчиковой, 16-летняя Мирра Андреева допустила лишь девять невынужденных ошибок

Фото: Tim Clayton / Corbis / Getty Images В 17 геймах, проведенных против 11-й ракетки мира чешки Барборы Крейчиковой, 16-летняя Мирра Андреева допустила лишь девять невынужденных ошибок

Фото: Tim Clayton / Corbis / Getty Images

Мирра Андреева продолжает покорять новые вершины, и теперь уже очевидно, что травяные корты, на которые юная россиянка до прошлой недели ни разу не выходила даже на юниорских соревнованиях, не могут быть тому помехой. Свой первый Wimbledon Андреева, как и Roland Garros, начинала с квалификации, и она сложилась для нее немного сложнее, чем в Париже, поскольку в решающем матче россиянка отдала один сет немке Тамаре Корпач, которая старше ее на 12 лет. В первом круге основной сетки она одолела 65-ю ракетку мира китаянку Ван Сиюй, а перед следующим раундом попала в непростую ситуацию.

Из-за того что дожди внесли серьезные коррективы в расписание турнира, встреча с Ван Сиюй состоялась не во вторник, а лишь в среду вечером. Причем российской теннисистке пришлось играть три упорные партии, в то время как ее следующая соперница Барбора Крейчикова разобралась с британкой Хизер Уотсон в двух сетах гораздо раньше и имела в запасе на подготовку к матчу второго круга на несколько часов больше.

К тому же в плане опыта и личных достижений чешка могла дать Андреевой громадную фору.

На счету 27-летней теннисистки из Брно — не только неожиданная победа на Roland Garros двухлетней давности, но и четвертьфиналы на Открытых чемпионатах США (2021) и Австралии (2022), а также четвертый круг Wimbledon (2021). Кроме того, Крейчикова — обладательница шести одиночных титулов WTA. Не говоря уже о том, что она — одна из сильнейших теннисисток парного разряда, где две из семи побед на мейджорах были завоеваны ею именно на Wimbledon. То есть трава для Крейчиковой — удобное покрытие, на котором она не раз показывала отличный теннис.

Несмотря на это, первые два гейма на своей подаче дались чешке нелегко. Андреева имела даже один брейк-пойнт, который, правда, не смогла реализовать. Вскоре Крейчикова снова вышла вперед — 3:2, легко удержав подачу, но, как выяснилось позже, это было ее последнее достижение.

Демонстрируя более точную и тактически выверенную игру, россиянка начала полностью переигрывать свою маститую оппонентку, которая в девятом гейме на первом же сетболе допустила невынужденную ошибку, пытаясь выполнить острый удар по линии.

А в перерыве между партиями выяснилось, что у Крейчиковой возникли серьезные проблемы с левым голеностопом. Врачебная помощь не помогла, и, уступив восемь геймов подряд, при счете 6:3, 4:0 в пользу Андреевой она отказалась от продолжения борьбы ровно через час после первого удара по мячу.

Таким образом, Мирра Андреева, которая, напомним, отметила свое 16-летие в конце апреля, выиграла свой второй матч на Wimbledon в течение 18 часов. Более того, она одержала пока самую значимую свою победу с точки зрения рейтинга соперницы. Напомним, что в мае в Мадриде ей удавалось обыгрывать будущую полуфиналистку Roland Garros бразильянку Беатрис Аддад Майю, стоявшую на тот момент в классификации WTA на 14-м месте. Есть и другие достижения, которые юная дебютантка Wimbledon может записать себе в актив. За период Открытый эры (с 1968 года) лишь две теннисистки в более юном возрасте выходили в третий круг лондонского мейджора. В 1999 году это удалось 16-летней бельгийке Ким Клейстерс, которая на тот момент была всего на месяц старше, чем сейчас Андреева, а в 2019 году — 15-летней американке Коко Гауфф. Еще важнее то, что с 17 июля Мирра Андреева будет стоять в первой сотне, до которой на Roland Garros не дотянулась совсем чуть-чуть. Столь молодых теннисисток на данный момент там нет. Чешкам Линде Носковой (45-я в мире) и Линде Фругвиртовой (53-я) по 18 лет, а финалистке прошлогоднего Roland Garros Коко Гауфф (7-я) и россиянке Диане Шнайдер (98-я) — по 19.

Евгений Федяков