Ига Швёнтек рванула за тремя миллионами

В первый день Открытого чемпионата США — турнира Большого шлема с рекордным для тенниса общим призовым фондом $65 млн — в борьбу вступила польская теннисистка Ига Швёнтек, которая на этом состязании отстаивает не только свой прошлогодний титул, но и звание первой ракетки мира. Во встрече 1/64 финала против шведки Ребекки Петерсон она не испытала проблем, пройдя в следующий раунд менее чем за один час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Польская теннисистка Ига Швёнтек

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters Польская теннисистка Ига Швёнтек

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

Два крупных августовских турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в некоторой степени изменили ситуацию в верхней части рейтинга WTA. Вторая ракетка мира Арина Соболенко в точности повторила свои прошлогодние результаты, дойдя до третьего круга в Монреале и полуфинала в Цинциннати, а вот лидер мировой классификации Ига Швёнтек заметно улучшила их. Если год назад она на обоих состязаниях выбывала в 1/8 финала, то теперь сыграла два полуфинала, вследствие чего ее отрыв от Соболенко увеличился и составляет сейчас 1209 очков. Это позволяет польской теннисистке сравнительно комфортно чувствовать себя в борьбе за лидерство, даже несмотря на то что в прошлом году она выиграла Открытый чемпионат США и сейчас вынуждена защищать 2000 баллов. Ведь Соболенко, в свою очередь, год назад уступила ей в Нью-Йорке в полуфинале, заработав 780 очков. Таким образом, если не учитывать итоги предыдущего US Open, Соболенко опережает Швёнтек всего на 11 баллов, и польке, чтобы сохранить лидерство, требуется пройти на один круг дальше либо, если до этого дойдет,— выиграть очную встречу в финале. Что касается Елены Рыбакиной из Казахстана и американки Джессики Пегулы, занимающих соответственно третье и четвертое места, то они находятся на значительном отдалении и в борьбу за первое место при любом раскладе в Нью-Йорке вмешаться не могут.

Перед стартовым матчем Швёнтек, в котором ее соперницей была Ребекка Петерсон, соотношение сил выглядело предельно ясным. Был период, когда эта шведка подавала довольно большие надежды. Некоторое время она даже тренировалась под руководством известного соотечественника Томаса Хогстедта, который привел Марию Шарапову к ее первой победе на Roland Garros в 2012 году. Однако какого-то серьезного прорыва в карьере Петерсон так и не случилось. Ее максимальным достижением на данный момент является 43-е рейтинговое место. Статистика однозначно говорила в пользу первой ракетки мира. В двух предыдущих очных встречах Швёнтек отдала ей лишь шесть геймов, а из 18 стартовых матчей на турнирах Большого шлема, проведенных с начала карьеры, полька проиграла лишь один, на относительно проблемном для себя Wimbledon, в то время как Петерсон на трех последних US Open, напротив, вылетала сразу.

Неудивительно, что в двух партиях, сыгранных в понедельник днем в Нью-Йорке, не наблюдалось даже намека на борьбу.

Точнее, крохотный намек был — в самом начале второго сета, когда Швёнтек своими ошибками отдала на своей подаче три очка подряд. Однако после этого в ее исполнении последовала серия очень четких розыгрышей, и сделать брейк Петерсон не сумела. За 58 минут игры ей удалось взять лишь один, следующий гейм. В итоге, выиграв ударами навылет в десять раз больше очков, чем соперница — 20 против 2,— Швёнтек буквально влетела во второй круг.

Ближайшие перспективы польки оценить не так уж трудно. Судя по всему, минимум до четвертого раунда серьезных проблем у нее не предвидится. Во всяком случае, следующей ее соперницей будет бывшая россиянка, а ныне — австралийка Дарья Сэвилл (в девичестве — Гаврилова), которая первую половину сезона пропустила из-за травмы, сейчас занимает в мировой классификации лишь 322-е место и попала в основную сетку благодаря защищенному рейтингу. Эта опытная теннисистка несколько лет назад обладала еще большим потенциалом, чем Петерсон, и в хороший для себя день способна преподнести сенсацию, но со Швёнтек совладает вряд ли.

Впрочем, у Арины Соболенко в течение первой недели тоже не предвидится особых сложностей. В первом круге она встретится с бельгийкой украинского происхождения Мариной Заневской — 112-й ракеткой мира, а затем сыграет с россиянкой Анной Блинковой или британкой Джоди Беррейдж. Из этих трех теннисисток самой опасной для белоруски выглядит Блинкова, которая находится в рейтинге на 38-й позиции. Правда, в третьем круге Wimbledon она не смогла доставить Соболенко особых хлопот, после чего из пяти матчей на американском харде проиграла четыре.

Отметим, что из рекордного для тенниса призового фонда в размере $65 млн победители этого US Open в мужском и женском одиночном разрядах получат по $3 млн, а финалисты — по $1,5 млн.

Евгений Федяков

Первый круг US Open Мужчины. Доминик Тим (Австрия)—Александр Бублик (Казахстан, 25) 6:3, 6:2, 6:4. Женщины. Каролина Мухова (Чехия, 10)—Сторм Хантер (Австралия) 6:4, 6:0. Виктория Азаренко (Белоруссия, 18)—Фиона Ферро (Франция) 6:1, 6:2. Ребека Масарова (Испания)—Мария Саккари (Греция, 8) 6:4, 6:4. Белинда Бенчич (Швейцария, 15)—Камилла Рахимова (Россия) 6:2, 6:4. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Ребекка Петерсон (Швеция) 6:0, 6:1.