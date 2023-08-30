Орбан: Украина не сможет победить Россию из-за разницы в численности армии

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал ложью представление США о том, что Украина одерживает вверх в военном конфликте с Россией. По его мнению, победить Россию не удастся, поскольку численность российских военнослужащих значительно превышает количество украинских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью, опубликованном в X (бывш. Twitter), спросил Виктора Орбана, не кажется ли ему, что уверенность США в победе Украины звучит «как-то неправдоподобно». «Это ложь. Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные,— без шансов»,— сказал венгерский премьер.

На уточняющий вопрос журналиста, почему это невозможно, Виктор Орбан объяснил, что численность российской армии значительно превосходит численность украинской. «Каждый день умирают сотни и тысячи бедных украинцев. Мое сердце с ними. Это большая трагедия для Украины. Но их солдаты закончатся раньше, чем российские. В конечном итоге будут иметь значение только "сапоги на земле", русские гораздо сильнее, гораздо многочисленнее»,— добавил он.

Говоря о недопонимании между США и Россией, Виктор Орбан отметил, что политика западных стран отличается от политики в России. «Когда мы говорим о политике на Западе, на чем фокусируется наш разговор? Он фокусируется на свободе. Как предоставить больше и больше свободы людям. Когда вы говорите о политике в России, этот вопрос не стоит на первом месте. Первостепенный вопрос — как сохранить страну, потому что страна очень большая. Тут речь не о свободе»,— сказал господин Орбан.

Виктор Орбан в начале июня призывал предотвратить контрнаступление Украины. По его мнению, это необходимо, чтобы избежать большого количества жертв, в том числе и у атакующей стороны. Он также не раз говорил, что завершение боевых действий на Украине зависит от желания США. Украинская сторона неоднократно критиковала Виктора Орбана за его высказывания.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».