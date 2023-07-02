Кулеба назвал болтовней слова Орбана об Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о невозможности победы Украины в конфликте с Россией — болтовня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters

В разговоре с немецким телеканалом Welt господин Кулеба отметил, что ему не раз приходилось слышать, что Украина «не имеет шансов» и «обречена на гибель». «Мне уже надоело постоянно слышать одну и ту же болтовню. Мы и так часто ее слышали»,— сказал он.

«Каждый раз, когда мы имели успех на поле боя, эти голоса постепенно замолкали. Затем они снова слышатся. Это всего лишь болтовня. Эти люди говорят ерунду. Напротив, мы идем по пути успеха»,— добавил он.

Накануне, 1 июля, Виктор Орбан в интервью Bild заявил, что Украина не является суверенным государством. По его мнению, достижение мира в конфликте с Москвой зависит от Вашингтона, а не Киева.

Что происходит на 494-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».