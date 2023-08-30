Пожар в аэропорту Пскова локализован после атаки беспилотников

На территории международного аэропорта Пскова, где в результате атаки беспилотников произошел пожар, локализованы очаги возгорания. Угрозы распространения огня нет.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений силы и средства были направлены на тушение пожара. В данный момент — локализация очагов пожара»,— сообщил сотрудник экстренных служб в видеообращении в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Сам глава региона на видеозаписи сказал, что «сил и средств достаточно» для ликвидации возгораний. При этом на какой площади локализовано возгорание, официальные лица в видеозаписи не сообщают. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что при атаке дронов были повреждены четыре военных самолета Ил-76.

«В Псковском аэропорту была отражена атака беспилотников, жертв нет, масштаб разрушений уточняется, все службы работают на месте, провели оперативный штаб, наметили первичные действия, будем держать вас в курсе», — добавил на видеозаписи глава региона.

В аэропорту отменили все рейсы для оценки повреждений взлетно-посадочной полосы. По словам губернатора, если повреждения окажутся незначительными авиаузел возобновит работу в штатном режиме 31 августа.

Аэропорт Пскова совместного базирования — гражданская и военная авиация,— находится в ведении Минобороны. На сайте аэропорта говорится, «на аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк, вооруженный самолетами Ил-76».