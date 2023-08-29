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Коммерсантъ FM
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Полиция Москвы нашла пропавшую фигуристку Горбачеву в кинотеатре ТЦ

Фигуристка Алина Горбачева, после пропажи которой было возбуждено уголовное дело об убийстве, найдена полицией в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. Противоправных действий в отношении 16-летней спортсменки не совершалось, сообщила прокуратура Москвы.

Алина Горбачева

Алина Горбачева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Алина Горбачева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала Baza, фигуристка находилась в ТЦ Crocus City Mall в Красногорске. «В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств её отсутствия»,— сообщила пресс-служба московского СК.

Алина Горбачева пропала на северо-западе Москвы накануне, 28 августа, о чем сообщила ее мать. Девушка вышла с катка «Чкалов Арены» и не вернулась домой в назначенное время. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). «РИА Новости» писали, что к поискам девушки были подключены водолазы и кинологи. Сегодня в 13:00 мск Алина Горбачева попала на камеры наблюдения в столичной пекарне на Волоколамском шоссе.

По словам источника агентства «Москва», девушка поссорилась со своим тренером Софьей Федченко (сама она заявила, что никакой ссоры между ней и Алиной Горбачевой не было). Telegram-каналы Shot и Mash писали, что девушка в курсе поисков, но «опасается возвращаться домой» и «прячется у друзей».

По данным Sports.ru, с девяти лет фигуристка живет не с семьей, а со своим тренером. Издание отмечает, что причина инцидента с пропажей девушки может быть в том, что мама Алины Горбачевой хочет сменить тренера и в целом «не видит смысла в занятиях дочери фигурным катанием». Сама девушка называет Софью Федченко «второй мамой».

Полина Мотызлевская

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