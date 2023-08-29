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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения фигуристки Горбачевой

Уголовное дело об убийстве возбуждено после исчезновения в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, сообщили в столичном Главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СКР). Девушка пропала на северо-западе Москвы накануне, 28 августа.

Алина Горбачева

Алина Горбачева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Алина Горбачева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)»,— сказали «РИА Новости» в СКР.

По предварительным данным, спортсменка вышла с катка, но домой в назначенное время не пришла. По словам источника агентства «Москва», девушка поссорилась со своим тренером Софьей Федченко (сама она заявила, что никакой ссоры между ней и Алиной Горбачевой не было). Утверждается, что она ушла с тренировки в «Чкалов Арене» на Летной улице около 19:00.

На чемпионате России-2023 среди юниоров Алина Горбачева заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачевой исполнилось 16 лет.

Александр Кислов

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