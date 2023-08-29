На рейсах освобождают место для взрослых

В Европе запустят первые авиарейсы с зонами, свободными от детей. Турецкая компания Corendon Airlines предлагает купить билеты на самолет, в котором оборудовано пространство только для взрослых. Опция будет доступна на 10-часовых перелетах из Амстердама и на карибский остров Кюрасао, сообщает агентство Bloomberg. Первые 12 рядов отделят перегородкой от остальной части лайнера, туда будут пускать только пассажиров старше 16 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Опция потребует доплаты — €45 за стандартное кресло и €92 — за сидение с увеличенным пространством для ног. Подобная услуга точно будет пользоваться спросом, подчеркнул главный редактор портала для авиапассажиров Frequentflyers.ru Илья Шатилин:

«Мне кажется, она будет востребована, потому что существует большое количество пассажиров, которые планируют во время полета поспать или поработать и хотели бы гарантии того, на соседнем кресле никому не будут менять подгузники.

Как правило, когда у человека появляются собственные дети, у него вырабатывается иммунитет к плачу, он это воспринимает как фоновый звук, но какие-нибудь мультики или пинки в кресло — это проблема.

Так же, как покупают места повышенной комфортности с увеличенным шагом кресел, так и здесь это будет пользоваться спросом, потому что опытный пассажир понимает, что лучше доплатить, чтобы лететь с комфортом.

Если же говорить про авиакомпанию, то для нее это, естественно, выгодно, потому что она продает фактически воздух, не несет никаких дополнительных издержек на предоставление этой услуги и просто из ничего получает дополнительные деньги к цене билета.

По-моему, это очень хороший способ увеличения выручки».

В России между тем перевозчики не представляют опцию сhildfree-рейсов. И главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что если она и появится, то вряд ли получит повсеместное распространение:

«Я полагаю, что такая услуга может востребована, но, скорее всего, не у всех авиакомпаний и не на всех маршрутах, то есть вряд ли получит широкое распространение. Плюс, речь в данной ситуации идет о длинных перелетах на какие-то курорты, куда летают состоятельные люди. Не думаю, что этот опыт воспримут лоукостеры.

Скорее всего, идет речь о классических авиакомпаниях или авиакомпаниях премиум-класса, которые еще имеют определенный, как говорится, социальный срез пассажиров.

Тенденция в развитии гражданской авиации ведет к тому, что, в общем-то, ближние и средние магистральные перевозки все более и более захватывают лоукостеры, то есть низкобюджетные перевозчики, где пассажир считает деньги. И, скорее, он сегодня готов лететь с минимальным комфортом, главное — безопасно прибыть из точки А в точку Б».

Вместе с тем аналогичную услугу предлагают и другие авиакомпании, в частности, на рейсах малайзийской AirAsia есть тихие зоны, куда запрещен вход детям младше 10 лет. Аналогичную опцию можно купить и у сингапурского перевозчика Scoot, который предоставляет места только пассажирам старше 12 лет.

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Мария Широкова