На рейсах освобождают место для взрослых

В Европе запустят первые авиарейсы с зонами, свободными от детей. Турецкая компания Corendon Airlines предлагает купить билеты на самолет, в котором оборудовано пространство только для взрослых. Опция будет доступна на 10-часовых перелетах из Амстердама и на карибский остров Кюрасао, сообщает агентство Bloomberg. Первые 12 рядов отделят перегородкой от остальной части лайнера, туда будут пускать только пассажиров старше 16 лет.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Опция потребует доплаты — €45 за стандартное кресло и €92 — за сидение с увеличенным пространством для ног. Подобная услуга точно будет пользоваться спросом, подчеркнул главный редактор портала для авиапассажиров Frequentflyers.ru Илья Шатилин:
«Мне кажется, она будет востребована, потому что существует большое количество пассажиров, которые планируют во время полета поспать или поработать и хотели бы гарантии того, на соседнем кресле никому не будут менять подгузники.
Как правило, когда у человека появляются собственные дети, у него вырабатывается иммунитет к плачу, он это воспринимает как фоновый звук, но какие-нибудь мультики или пинки в кресло — это проблема.
Так же, как покупают места повышенной комфортности с увеличенным шагом кресел, так и здесь это будет пользоваться спросом, потому что опытный пассажир понимает, что лучше доплатить, чтобы лететь с комфортом.
Если же говорить про авиакомпанию, то для нее это, естественно, выгодно, потому что она продает фактически воздух, не несет никаких дополнительных издержек на предоставление этой услуги и просто из ничего получает дополнительные деньги к цене билета.
По-моему, это очень хороший способ увеличения выручки».
В России между тем перевозчики не представляют опцию сhildfree-рейсов. И главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что если она и появится, то вряд ли получит повсеместное распространение:
«Я полагаю, что такая услуга может востребована, но, скорее всего, не у всех авиакомпаний и не на всех маршрутах, то есть вряд ли получит широкое распространение. Плюс, речь в данной ситуации идет о длинных перелетах на какие-то курорты, куда летают состоятельные люди. Не думаю, что этот опыт воспримут лоукостеры.
Скорее всего, идет речь о классических авиакомпаниях или авиакомпаниях премиум-класса, которые еще имеют определенный, как говорится, социальный срез пассажиров.
Тенденция в развитии гражданской авиации ведет к тому, что, в общем-то, ближние и средние магистральные перевозки все более и более захватывают лоукостеры, то есть низкобюджетные перевозчики, где пассажир считает деньги. И, скорее, он сегодня готов лететь с минимальным комфортом, главное — безопасно прибыть из точки А в точку Б».
Вместе с тем аналогичную услугу предлагают и другие авиакомпании, в частности, на рейсах малайзийской AirAsia есть тихие зоны, куда запрещен вход детям младше 10 лет. Аналогичную опцию можно купить и у сингапурского перевозчика Scoot, который предоставляет места только пассажирам старше 12 лет.
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