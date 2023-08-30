Газпромбанк вложился сам в себя

Газпромбанк в июле увеличил размер уставного капитала вдвое, до 496,1 млрд руб. Но пополнение произошло не самым распространенным способом: за счет средств банка, а не по итогам размещения акций. В результате регуляторный капитал Газпромбанка вырос всего на 1% и не было влияния на его нормативы, которые продолжили снижаться. Эксперты в качестве возможного объяснения действий банка видят подготовку к привлечению нового инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как следует из расчетов “Ъ” и анализа банковской отчетности за июль по РСБУ, Газпромбанк (ГПБ) в июле резко увеличил уставный капитал — на 249,2 млрд руб., до 496,1 млрд руб. Это единственный банк, который увеличил показатель в июле. По данным ЦБ, в этом месяце общий уставный капитал всех российских кредитных организаций вырос на 248,8 млрд руб., до 3,4 трлн руб. Таким образом, весь прирост по системе обеспечил ГПБ.

Однако сделал это банк не самым тривиальным способом, следует из отчетности. В частности, совокупный (регуляторный) капитал банка за тот же месяц вырос всего на 10,9 млрд руб. (1,1%), до 993,6 млрд руб. По размеру этого показателя банк занимает третье место в стране (больше капитал только у ВТБ и Сбербанка). В ГПБ не ответили на запрос “Ъ”.

Банковский эксперт Алексей Нечаев отмечает, что уставный капитал ГПБ увеличился почти на ту же величину, на которую в сумме снизились добавочный капитал и нераспределенная прибыль. Он полагает, что банк «потратил» на увеличение уставного капитала весь свой эмиссионный доход (входит в состав показателя «добавочный капитал» и не раскрывается отдельно в урезанной отчетности, которую теперь публикует ЦБ) и треть нераспределенной прибыли.

Таким образом, уверен эксперт, речь о докапитализации банка не идет, рост величины регуляторного капитала за месяц был незначительным (чуть более 1%). На Н1 (нормативы достаточности капитала), а также на Н6, Н25 (нормативы максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и на связанное с банком лицо) влияния не было, заключает он.

Пополнение уставного капитала обычно происходит в результате дополнительной эмиссии акций, использованный же ГПБ способ, по словам господина Нечаева, «нельзя назвать распространенным».

В целом по банковской системе РФ за июль размер эмиссионного дохода банков упал почти на треть (32,7%), или 631,8 млрд руб. Но сократился он в июле не только за счет ГПБ. В частности, 439,4 млрд руб. были израсходованы ВТБ, который частично покрыл этими средствами убыток 2022 года в размере 756,8 млрд руб. (такое решение было принято на годовом общем собрании акционеров ВТБ 30 июня). Кроме того, в целом по системе вырос объем входящего в капитал безвозмездного финансирования (на 89 млрд руб., до 362,1 млрд руб.).

В результате у того же ГПБ позитивного влияния на нормативы по капиталу за месяц не видно. Так, например, на 1 августа нормативы достаточности базового, основного и совокупного капитала (Н1.1, Н1.2 и Н1.0) составили 5,65%, 7,38% и 9,25% соответственно, снизившись за июль на 0,3–0,38 процентного пункта.

Последняя докапитализация ГПБ, о которой было известно, произошла в 2022 году (см. “Ъ” от 8 августа 2022 года). Тогда в середине года банк получил 50 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). На средства ФНБ было выкуплено 50 млн привилегированных акций ГПБ по номинальной стоимости одной акции 1 тыс. руб. В 2022 году банк активно рос. В конце мая аналитики агентства «Эксперт РА» в рейтинговом отчете отмечали у ГПБ «снижение нормативов достаточности капитала и буфера абсорбции убытков на фоне активного роста корпоративного кредитования в 2022 году».

Собеседники “Ъ” уверены, что в случае с июльским ростом капитала ГПБ мотивы не продиктованы регуляторными требованиями. Партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов допускает, что причиной увеличения капитала могут быть планы дальнейшего привлечения нового инвестора, «чтобы разводнить его долю, не влияя при этом на перераспределение долей текущих акционеров».

Ольга Шерункова