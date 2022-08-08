ГПБ набрал капитал

Газпромбанк стал первым крупным банком, получившим деньги в этот кризис — с августа дополнительные вливания в капитал со стороны Фонда национального благосостояния (ФНБ). Объем поддержки составил пятую часть капитала банка, этого хватит для поддержки на первом этапе. Однако новые вливания могут понадобиться уже скоро, ожидают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Газпромбанк (ГПБ) — третий по величине банк в стране — на минувшей неделе внес изменения в уставный капитал, увеличив его на 50 млрд руб., до 246,85 млрд руб. (+20,3%), следует из данных на сайте ЦБ. В июне привилегированные акции ГПБ на сумму 50 млрд руб. выкупил ФНБ. В итоге доля государства в банке увеличилась с 20,5% до 36,44%.

Исходя из акционерной структуры банка на осень 2021 года (более поздние данные не раскрываются), в число акционеров также входили «Газпром», «Газпром капитал», НПФ «Газфонд», «ГАЗ-сервис», «Газкон», «ГАЗ-Тек», ВЭБ.РФ и др. О том, что в этом году вливания в капитал ГПБ могут понадобиться под ряд инфраструктурных проектов, в апреле говорил глава Минфина Антон Силуанов. В ГПБ не ответили “Ъ”.

В 2017–2021 годах акционеры регулярно обеспечивали капитальные вливания в банк посредством выдачи беспроцентных бессрочных субординированных займов, выкупа допэмиссий и казначейских акций, отмечало в последнем отчете «Эксперт РА». Суммарно объемы указанной поддержки — более 300 млрд руб.

Пока это первая докапитализация на банковском рынке после наступившего кризиса, но не первый случай использования средств ФНБ для поддержки компаний и кредитных организаций в сложный период. В кризис 2008–2009 годов за счет средств ФНБ были выданы субординированные кредиты ряду банков с последующей их конвертацией в 2014 году в привилегированные акции, напоминает партнер ФБК Grant Thornton Анастасия Терехина. ГПБ уже был в числе получателей средств из ФНБ в период этой докапитализации. За счет средств ФНБ банк получает капитал первого уровня, что не может положительно не сказаться на его финансовой устойчивости, показателях обязательных нормативов и, как следствие, на продолжении участия в инфраструктурных проектах, значимость которых сейчас высока, как никогда, отмечает госпожа Терехина. По последним доступным данным на начало февраля 2022 года, норматив достаточности капитала (Н1) ГПБ составлял 11,2% при нормативных 8%, говорит эксперт. «При этом, что могло произойти с качеством активов и уровнем капитала в последние полгода, сказать сложно»,— подчеркивает Анастасия Терехина. «Но, учитывая вовлеченность ГПБ в крупные инфраструктурные проекты, докапитализация в 50 млрд руб. может иметь очень важное значение»,— поясняет она.

Увеличение базового капитала ГПБ на 50 млрд руб. приводит к увеличению всех нормативов достаточности капитала на 0,7 процентного пункта, оценивает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Значительного потенциала роста, по его словам, это не обеспечивает, «скорее, направлено на компенсацию давления на капитал в текущей операционной среде».

При этом, по мнению эксперта, потребность в дальнейших докапитализациях может возникнуть достаточно скоро, особенно если исходить из сценария постепенного снятия регуляторных послаблений в 2023 году, а также вероятного участия банка в обсуждаемых программах финансирования проектов перестройки экономики. В конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин также подписал распоряжение о выделении 9 млрд руб. МСП-банку, который испытывал серьезные проблемы с капиталом и до кризиса (см. “Ъ” от 28 июня 2021 года). Таким образом, его уставный капитал почти удвоится с текущих 10,7 млрд руб. Как отмечается в документе, капитал нужен банку «в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в объеме 100,7 млрд руб. на конец 2022 года».

О системной докапитализации банковского рынка пока речи не идет. Ранее ЦБ еще раз подчеркнул, что в ней нужны нет, но адресная помощь может понадобиться за счет сил собственников банков.

Ольга Шерункова