Крупные банки прибылью не вышли

Несмотря на общий рост прибыли банковского сектора в июле, многие крупные игроки ухудшили результаты. Меньше всего среди системно значимых кредитных организаций (СЗКО) заработал Альфа-банк, чья прибыль упала почти в 17 раз. По росту на первое место вышел МКБ, который увеличил прибыль в 6,5 раза. На сокращение прибыли отдельных игроков могла повлиять отмена части послаблений ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал отчетность кредитных организаций по РСБУ, опубликованную ЦБ 24 августа. Согласно расчетам “Ъ”, Альфа-банк в июле показал минимальную чистую прибыль по РСБУ среди системно значимых игроков. Его прибыль в июле сократилась в 16,7 раза, до 635 млн руб. (против 10,6 млрд руб. прибыли за июнь). Резко упала и прибыль второго по величине активов банка в стране — ВТБ — в 19 раз, до 1,4 млрд руб. Снижение по отношению к предыдущему отчетному месяцу (июню) показали и другие банки, однако в гораздо меньшем масштабе: в частности, прибыль «ФК Открытие» сократилась в 2,3 раза, до 1,2 млрд руб., Совкомбанка — в 1,8 раза, до 8,7 млрд руб., Росбанка — в 1,7 раза, до 3,5 млрд руб.

Наибольший из СЗКО рост прибыли по итогам месяца показал Московский кредитный банк (МКБ): она увеличилась в 6,5 раза, до 15,7 млрд руб. Резко выросла прибыль и Газпромбанка — в 5,3 раза, до 19,2 млрд руб.

Лидером по прибыли остается Сбербанк — 130,4 млрд руб. за месяц, снижение к максимальному за год результату в июне составило всего 6%.

В Альфа-банке объяснили слабый результат июля досозданием резервов. «Банк продолжает проводить консервативную политику в отношении резервирования заблокированных активов, создав дополнительные резервы в июле 2023 года, что повлияло на итоговую величину прибыли за месяц»,— отметили в банке.

В то же время «основные источники дохода продолжают расти», заверили в Альфа-банке: чистые процентные доходы банка за январь—июль увеличились на 82% год к году. «Чистые комиссионные доходы, которые составляют более 30% в операционном доходе, также показывают стабильный рост, увеличившись на 15% относительно аналогичного периода прошлого года»,— добавили в банке.

В МКБ “Ъ” сообщили, что чистая прибыль в июле выросла в связи «с увеличением чистого процентного дохода на фоне растущего кредитного портфеля и торгового дохода по ценным бумагам из-за волатильности отдельных фининструментов». Другие банки оперативно не ответили “Ъ”.

В целом за июль прибыль сектора выросла и составила 327 млрд руб. против 314 млрд руб. в июне, накопленным итогом с начала года банки уже заработали более 2 трлн руб. По оценке ЦБ, результат июля «в целом соответствует результату июня».

Банковский эксперт Алексей Нечаев отмечает, что открытая валютная позиция сектора «была длинной, следовательно, ослабление рубля было благотворно для доходов». Вместе с тем «у конкретных банков могли быть особенности».

Еще один фактор снижения прибыли — отмена с начала июля регуляторных послаблений, что «теоретически могло у отдельных банков вызвать рост резервов», говорит господин Нечаев. По данным на сайте Банка России, среди мер, которые действовали до начала июля,— возможность нарушать норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) в отношении НКЦ и НРД.

Кроме того, с июля истек льготный режим резервирования по ряду кредитов. До 30 июня кредитным организациям была предоставлена возможность сформировать резервы по корпоративным заемщикам с просрочкой до 90 дней, а также по заемщикам-нерезидентам, в отношении которых действуют «блокирующие меры ограничительного характера» (то есть «санкционных» заемщиков) и у которых валютные кредиты с просрочкой от 90 дней.

Также с начала июля завершилось послабление, в рамках которого банки могли не признавать дефолт заемщика в целях расчета нормативов достаточности капитала. Это было возможно, если заемщик не мог погашать долг из-за блокировки средств или ограничения в проведении платежей с его стороны из-за санкций.

Ольга Шерункова