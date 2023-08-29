Маневр завершился катастрофой

В Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший авиаотряду Федеральной службы безопасности. На борту находились три человека, все они погибли. По данным МЧС, пожар на месте падения ликвидирован, местные жители и находящийся рядом поселок Прудный не пострадали. Предварительной причиной инцидента называют отказ техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тушение пожара на месте крушения вертолета в Челябинской области

Фото: МЧС России по Челябинской области Тушение пожара на месте крушения вертолета в Челябинской области

Фото: МЧС России по Челябинской области

По свидетельствам очевидцев, вертолет упал около трех часов дня по местному времени (плюс два часа к московскому). Как сообщили в главном управлении МЧС России по Челябинской области, сообщение о падении воздушного транспортного средства поступило дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях от Единой дежурно-диспетчерской службы сосновского муниципального района.

«К месту выехали силы и средства чрезвычайного ведомства Южного Урала. По прибытию обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших. Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал»,— говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале подтвердил появившиеся в СМИ сведения о том, что разбившийся Ми-8 принадлежал Федеральной службе безопасности.

«В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ,— написал глава региона.— на месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие».

Поселок Прудный, рядом с которым произошло крушение, находится в восьми километрах от границы областного центра. На видеозаписях с места катастрофы видно, что вертолет упал в лес.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, в качестве предварительной причины происшествия рассматривается отказ техники.

Местная жительница рассказала сайту 74.ru, что вертолет «пытался подняться, снижался и снова пытался набрать высоту». Telegram-канал Baza сообщал, что ФСБ отрабатывала на Ми-8 маневр «взлет—посадка».

Пять лет назад в Челябинской области уже падал вертолет Ми-8, принадлежавший Минобороны. Инцидент произошел 22 августа 2018 года на аэродроме Упрун во время международных учений. Вертолет совершил жесткую посадку и загорелся. Три члена экипажа, которые находились на борту, не пострадали, сообщали тогда в министерстве.

Артур Якушко, Челябинск