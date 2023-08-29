Игорю Стрелкову даже благодарность ФСБ не помогла

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Ему не помогли ни представленные суду госнаграды, ни многочисленные благодарности, в том числе от руководства ФСБ. Впрочем, адвокаты уже выразили намерение добиваться изменения меры пресечения подзащитному в ходе предстоящего продления ему стражи в Мещанском райсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокаты Игоря Гиркина заявили, что ему некуда бежать ни в России, ни за границей, но Мосгорсуд решил, что альтернативы «Лефортово» все равно нет

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Адвокаты Игоря Гиркина заявили, что ему некуда бежать ни в России, ни за границей, но Мосгорсуд решил, что альтернативы «Лефортово» все равно нет

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Игорь Гиркин настоял на том, чтобы участвовать в заседании суда апелляционной инстанции лично, а не с помощью ВКС. Возможно, он рассчитывал, что в Мосгорсуде появится шанс пообщаться с родными и близкими, а также донести свою версию событий до СМИ. Однако караулившие обвиняемого спецназовцы допустили к нему только адвокатов.

Открыв заседание, председательствующая Юлия Комлева установила, что обвиняемый Гиркин, больше известный как Стрелков, не судим, имеет высшее образование и госнаграды, а также является военным пенсионером.

Она напомнила, что уголовное дело в отношении полковника в отставке ФСБ Гиркина было возбуждено 18 июля 2023 года по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета). А уже 21 июля подозреваемый был задержан и после предъявления обвинения доставлен в Мещанский суд Москвы, где ему по ходатайству следователя в качестве меры пресечения избрали арест.

Адвокат Гаджи Алиев просил суд отложить заседание на 72 часа, для того чтобы собрать характеризующие подзащитного материалы, но райсуд не пошел ему навстречу, отправив обвиняемого в СИЗО «Лефортово» до 18 сентября.

Причем, как сообщал “Ъ”, тогда чекисту не помогло и то обстоятельство, что ему просто негде скрыться от правосудия. В случае побега в России его вернут в СИЗО, а если окажется за границей — отправят в тюрьму на пожизненный срок. Гаагский трибунал заочно признал господина Гиркина виновным в крушении малайзийского Boeing, жертвами которого стали 298 человек.

В жалобах адвокаты отметили, что следствие при избрании меры пресечения не представило никаких подтверждений данных о том, что их подзащитный намерен оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства либо иным способом помешать расследованию дела. Защитники сообщили, что Игорь Гиркин, напротив, по первому требованию выдал следователям свои телефоны и предоставил доступ к компьютеру для проверки его сообщений в интернете. «Ему скрывать просто нечего»,— отметил адвокат Алиев.

Адвокат Александр Молохов напомнил суду, что 15 июня этого года Верховный суд России (ВС) принял постановление, согласно которому по делам о преступлениях средней тяжести, к которым относится и ст. 280 УК РФ, можно арестовывать обвиняемых лишь в том случае, если они совершили преступления насильственного характера.

Фигурантам же дел, как у господина Гиркина, ВС рекомендовал домашние аресты или запреты определенных действий. Избрать альтернативу СИЗО попросили и защитники.

Адвокат Алиев попросил суд также осмотреть и приобщить к делу копии и оригиналы благодарностей, грамот, удостоверений к государственным и ведомственным наградам, полученным Игорем Гиркиным. Среди них оказались орден Мужества и медаль Суворова, а также благодарности от верховного главнокомандующего и директора ФСБ.

Сам Игорь Гиркин заявил, что не считает себя виновным и у него нет причин, чтобы скрываться от следствия и суда. «Я намерен защитить свое честное имя на законных основаниях,— заявил подследственный.— И, будучи оперативником с многолетним стажем, я не вижу смысла уничтожать доказательства, поскольку сам сдал все материалы следователю».

Выслушав своих процессуальных противников, прокурор коротко попросил отклонить жалобу защиты и оставить арестное решение Мещанского суда в силе, что и произошло.

Защитники обвиняемого сказали, что, учитывая заслуги Игоря Гиркина перед родиной и состояние его здоровья после полученных ранений, у них все-таки была надежда на то, что апелляционная инстанция изменит меру пресечения на домашний арест.

Алексей Соковнин