Расследование в отношении Тилля Линдеманна прекращено

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает Berliner Zeitung. Уголовное дело в отношении солиста было заведено в июне после того, как несколько женщин стали обвинять господина Линдеманна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В конце мая 24-летняя ирландка Шелби Линн написала в X (тогда еще называвшийся Twitter), что после концерта Rammstein ей в напиток добавили наркотик, после чего солист группы предложил ей заняться сексом. На следующее утро девушка проснулась с гематомами. После этого как минимум десять девушек из разных стран начали рассказывать в социальных сетях подобные истории о солисте группы.

Берлинская юридическая фирма Schertz Bergmann, представляющая интересы господина Линдеманна, опровергла обвинения в домогательствах. А сама Шелби Линн позднее уточнила, что не обвиняла его в изнасиловании. Кроме того, как сообщили адвокаты фронтмена Rammstein, ни одной официальной жалобы на сексуальные домогательства в правоохранительные органы Германии от девушек, якобы пострадавших от господина Линдеманна, за это время так и не поступило.

Кирилл Сарханянц