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Коммерсантъ FM
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Bild: против солиста Rammstein Тилля Линдеманна возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании

После поступивших обвинений в домогательствах и изнасилованиях в отношении 60-летнего солиста Rammstein Тилля Линдеманна прокуратура Берлина начала уголовное расследование. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК (насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование). По данным издания, в основу дела легли показания по двум случаям. Одно из них поступило в полицию Берлина, другое — в прокуратуру.

В конце мая 24-летняя ирландка Шелби Линн написала в Twitter, что после концерта Rammstein ей в напиток добавили наркотик, после чего солист группы предложил ей заняться сексом. На следующее утро девушка проснулась с гематомами. Позднее она уточнила, что не обвиняла Тилля Линдеманна в изнасиловании.

После этого как минимум десять девушек из разных стран начали рассказывать в социальных сетях подобные истории о солисте группы. Берлинская юридическая фирма Schertz Bergmann, представляющая интересы Линдеманна, опровергла обвинения в домогательствах.

После этого Suddeutsche Zeitung, NDR, Bild и Die Welt выпустили расследование, в котором со слов девушек утверждалось, что после концертов Rammstein менеджеры группы организовывали секс-вечеринки с солистом. Фронтмен якобы сам отбирал согласившихся девушек по фотографиям. По данным Die Welt, отбором фанаток занималась 35-летняя россиянка Алена Макеева.

Анастасия Ларина

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