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Коммерсантъ FM
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Представители солиста Rammstein Тилля Линдеманна опровергли обвинения в домогательствах

Берлинская юридическая фирма Schertz Bergmann, представляющая интересы фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, опровергла обвинения в домогательствах в отношении 60-летнего солиста группы. Заявление фирмы приводит AFP.

Тилль Линдеманн

Тилль Линдеманн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Тилль Линдеманн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Различные женщины выдвинули серьезные обвинения против нашего клиента». Эти обвинения без исключения не соответствуют действительности»,— говорится в заявлении Schertz Bergmann. Фирма планирует принять против женщин, которые обвинили фронтмена в домогательствах, «юридические меры».

В конце мая 24-летняя ирландка Шелби Линн написала в Twitter, что после концерта Rammstein в Вильнюсе ей в напиток добавили наркотик, после чего солист группы предложил ей заняться сексом, а на следующее утро она проснулась с гематомами. Позднее девушка уточнила, что не обвиняла Тилля Линдеманна в изнасиловании. После этого как минимум десять девушек из разных стран начали рассказывать в социальных сетях подобные истории.

После заявления Шелби Линн немецкая газета Suddeutsche Zeitung и телеканал NDR выпустили расследование, в котором привели заявления фанаток группы. Девушки заявили, что после концерта они занялись с солистом сексом, согласие на который не давали. По данным изданий, менеджеры заранее отбирали среди поклонниц Rammstein девушек для секса с солистом. Через социальные сети их приглашали на закрытую вечеринку после выступления, предупреждая, что их пустят на вечеринку, только если они согласятся на секс с солистом. Немецкий портал Bild привел похожие показания бразильянки. По ее словам, похожая ситуация была у нее на концерте в Нидерландах в 2019 году.

Позднее еще одно расследование выпустило издание Die Welt. По его данным, кастинг-директор группы Алена Макеева отбирала девушек для таких вечеринок: их заранее фотографировали, а затем показывали фотографии солисту. Потом понравившихся девушек приглашали на вечеринку, перед началом которой они сдавали мобильные телефоны.

Из-за обвинений сотрудничество с Тиллем Линдеманном прекратило издательство Kiepenheuer&Witsch. Кроме того, по данным источников Bild, группа оказалась на грани распада из-за скандала вокруг Тилля Линдеманна. По данным портала, другие участники группы крайне недовольны поведением солиста. Никто из участников группы пока не комментировал публично скандал вокруг солиста.

Анастасия Ларина

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