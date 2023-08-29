Бастрыкин отдал областным следователям дело о смерти школьницы в Каменске-Уральском

Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на критику расследования уголовного дела об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) 16-летней школьницы в Каменске-Уральском (Свердловская область). Ранее в СМИ отец подросток заявлял, что городские следователи допустили волокиту при установлении обстоятельств произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело по поручению Александра Бастрыкина будет передано в аппарат регионального следственного управления. И. о. главы СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов должен будет предоставить подробный доклад по доводам, озвученным в СМИ, и о предварительных результатах расследования.

Напомним, тело школьницы обнаружили ночью 9 августа. По данным СМИ, подросток приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга поздно вечером 8 августа. Из-за того, что общественный транспорт уже не ходил ей предстояло пройти от железнодорожной станции до дома 6 км. Последний раз девушка выходила на связь в 23:30, когда проходила у кафе «Арарат» по Рябова, 1а. По данным издания, ее тело обнаружили между Диагностическим центром и Байновским мостом.

Сейчас следователи проверяют различные версии произошедшего. В частности, устанавливаются лица, попавшие в поле зрения видеокамер. Ранее волонтеры собрали записи с камер видеонаблюдения, на которые попала школьница, заметив, продолжительное время за ней едет велосипедист.

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