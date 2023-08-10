В лесу в Каменске-Уральском нашли мертвой 16-летнюю девушку

В Каменске-Уральском в лесу обнаружили мертвой 16-летнюю девушку. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сообщение об исчезновении подростка поступило силовикам вечером 9 августа. Впоследствии сотрудники полиции обнаружили тело, когда «прочесывали» лесополосу в черте города».

В региональном СУ СКР сообщили, что уже проведен осмотр места происшествия. Тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

Портал Е1.ru сообщает, что подросток приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга поздно вечером 8 августа. Из-за того, что общественный транспорт уже не ходил ей предстояло пройти от железнодорожной станции до дома 6 км. Последний раз девушка выходила на связь в 23:30, когда проходила у кафе «Арарат» по Рябова, 1а. По данным издания, ее тело обнаружили между Диагностическим центром и Байновским мостом. Отец подростка со ссылкой на следователей заявил, что полового насилия в отношении девочки не было.

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