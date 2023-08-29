СКР возбудил дело об убийстве из-за смерти школьницы в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) из-за найденного в лесу тела 16-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Точную причину смерти девушки установит судебная медицинская.

Сейчас следователи продолжают проверять различные версии произошедшего. Так, сейчас устанавливаются лица, попавшие в поле зрения видеокамер в местах, где проходила девушка в день гибели. Ранее волонтеры собрали записи с камер видеонаблюдения, на которые попала школьница, заметив, продолжительное время за ней едет велосипедист.

Напомним, тело девушку обнаружили ночью 9 августа. По данным СМИ, подросток приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга поздно вечером 8 августа. Из-за того, что общественный транспорт уже не ходил ей предстояло пройти от железнодорожной станции до дома 6 км. Последний раз девушка выходила на связь в 23:30, когда проходила у кафе «Арарат» по Рябова, 1а. По данным издания, ее тело обнаружили между Диагностическим центром и Байновским мостом.

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