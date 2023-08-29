Песков: присутствие Путина на похоронах Пригожина не предусматривается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посещение Владимиром Путиным похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего в результате крушения самолета 23 августа в Тверской области, не предусматривается.

«Присутствие президента не предусматривается. По конкретно похоронам не располагаем информацией. Тут решают родные и близкие. Здесь мы не можем без них говорить»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, принадлежащий структурам ЧВК «Вагнер», разбился 23 августа в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находились десять человек, в том числе Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). Официально гибель всех пассажиров бизнес-джета Следственный комитет России подтвердил 27 августа.

Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».