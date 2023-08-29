«В этом суть демократии»

В Эстонии продолжается большой правительственный скандал: премьер- министр Кая Каллас рискует потерять свой пост из-за российского бизнеса ее мужа. Оппозиция требует объяснений, глава кабинета министров тем не менее отказывается уходить в отставку. Ее супругу принадлежит доля в транспортной компании, которая обслуживала и российских клиентов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает эту историю весьма поучительной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Нынешний премьер-министр Эстонии Кая Каллас слывет радикальным антироссийским политиком. Она выступает за всестороннюю поддержку Украины и в свое время призывала мировое предпринимательское сообщество прекратить «кровавый бизнес» с Россией.

И вот выясняется, что компания ее законного супруга Арво Халлика по-прежнему ведет дела с РФ. Журналисты раскопали данные, согласно которым ему принадлежат 25% акций перевозчика грузов Stark Logistics.

При этом госпожа Каллас в отставку уходить не собирается, мечет громы и молнии в сторону оппозиции, которая к ней якобы придирается. За своего мужа она не в ответе, тем более он эти бумаги продал практически за бесценок, и компания всякую деятельность прекращает. То есть он еще и невинно пострадавший.

Скандал тем не менее не утихает. Очень может быть, что госпожа Каллас будет вынуждена оставить свой высокий пост. Пусть она его и сохранит, но неудобно будет в Киев ездить, слова поддержки высказывать — коллеги по западной коалиции могут не понять и даже осудить, и тогда совсем неудобно станет.

Случай неуникальный: личная выгода кое-где порой перевешивает принципы. Человек в целом неидеален, равно как и любое общество. И такое явление, как двойные стандарты, тоже существует.

Причем именно радикальные политики нередко оказываются героями подобных историй по разным причинам, но чаще — чтобы отвлечь внимание и следы замести, как принято говорить в таких случаях.

При этом обычно страдают от последствий всего этого простые люди, например, россияне в Эстонии и в целом в Европе. Требования к ним вполне могут еще больше ужесточиться, потому что нужно как-то компенсировать негативные последствия произошедшего. Власть должна продемонстрировать, что с избранного пути не свернет.

Впрочем, почему, собственно, кто-то должен пострадать? Это же хорошо. Попался — так отвечай, ничего не поделаешь. В этом суть демократии. Независимые СМИ обнаружили нестыковку, политик вынужден оправдываться.

Вот и у нас тоже ведь порой так случается: вроде как патриот, а на недружественном Западе время проводит тайно, а, может быть, и явно. Но у нас не всегда об этом становится известно, потому что сказать некому, и это не очень правильно. Нужно же ведь бороться за чистоту рядов, выявлять неблагонадежных. Вот в Эстонии недружественной аж премьер-министр попался.

Кроме того, получается, нужны мы по-прежнему друг другу, есть у нас взаимные общие интересы. Вот взять всю ту же Эстонию, для которой грузоперевозки — чуть ли не главная статья доходов, это же мост в Европейский союз. Но вот все равно приходится расходиться, таковы нынче политические реалии.

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