Премьер Эстонии отказалась уходить в отставку из-за связанного с РФ бизнеса мужа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас извинилась за то, что компания ее мужа Арво Халлика продолжила работать в России после начала боевых действий на Украине. Вместе с тем она заявила, что покидать свой пост из-за этого не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело, но я отвечаю за те моральные оценки, которые давала»,— заявила Кая Каллас в интервью Delfi.

На посту премьера Эстонии Кая Каллас неоднократно выступала за разрыв экономических связей с Москвой. Сейчас она заявила, что ее позиция не изменилась и что поддерживать отношения с Россией «неправильно с моральной точки зрения». «Я продолжу работу в качестве премьер-министра. Конечно, оппозиция может выдвинуть вотум недоверия, если они соберут голоса, и это их работа»,— добавила эстонский премьер.

На прошлой неделе эстонские СМИ сообщили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, продолжает выполнять контракты по перевозкам в Россию. По данным делового реестра Эстонии, 24,8% Stark Logistics принадлежит холдинговой инвестиционной компании Novaria Consult — ей владеет Арво Халлик.

В частности, эстонское издание rus.err сообщило, что Эстонская международная ассоциация автоперевозчиков (ERAA) в 2023 году выдала компании Stark Logistics 60 разрешений на перевозки в Россию, а в 2022 году — 245 таких разрешений. По данным Delfi, компания заработала на таких перевозках €1,5 млн. Член правления ERAA Эрмо Перолайнен заявил, что Арво Халлик сам не подавал эти заявки, но получал разрешения на перевозку как уполномоченное лицо.

После появившейся в СМИ информации Кая Каллас заявила, что «не имеет ни малейшего представления о бизнесе мужа». В пресс-службе Stark Logistics заявили, что выполняют обязательства по уже заключенным договорам. Как пояснил Арво Халлик, у Stark Logistics остался лишь один клиент в России, «вопрос о транспортировке» которого неоднократно обсуждался. После он сообщил, что продает свою долю в Stark Logistics.

Фракция Центристской партии в парламенте объявила о переговорах по вопросу вотума недоверия премьер-министру. Bloomberg со ссылкой на опросы общественного мнения, проведенных на этой неделе, сообщало, что большинство опрошенных эстонцев считают необходимой отставку премьер-министра.

Анастасия Ларина