«Известия»: Фонд кино против легализации пиратских показов зарубежных фильмов

Первый замглавы комитета Совета федерации по экономической политике Алексей Синицын предложил ввести временный механизм по ввозу и прокату иностранных фильмов, а также по выдаче им прокатных удостоверений. Фонд кино эту идею не поддержал, сообщают «Известия».

Инициатива господина Синицына предполагает, что суммы вознаграждения от проката нужно направлять иностранным правообладателям на специальный счет, чтобы исключить гражданские иски от западных кинокомпаний и Минкульта. Он предложил рассмотреть возможность ввоза копий западных фильмов из Белоруссии. Кроме того, сенатор подготовил законопроект о введении моратория на проверки и возбуждение административных дел в отношении российских кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения.

Фонд кино в ответ заявил, что выступает против легализации пиратских показов зарубежных блокбастеров в российских кинотеатрах. «Реализация любых механизмов легализации показа аудиовизуального контента без согласия правообладателей ("пиратства") формирует дополнительные правовые и репутационные риски, на текущий момент представляется нецелесообразной, а также несет риск обеспечения доступа на территорию РФ контента, противоречащего основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»,— говорится в ответе за подписью исполнительного директора фонда Федора Соснова.

После начала военных действий на Украине крупнейшие голливудские правообладатели, например Universal, Disney, Sony, Warner, приостановили работу в РФ и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов. В июне компания WesternRus, предоставлявшая российским кинотеатрам доступ к показу зарубежных фильмов, решила приостановить деятельность из-за высокого уровня пиратства.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ FM» «Российское кино показало прибыль».

Лаура Кеффер