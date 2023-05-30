Российское кино показало прибыль

В Минкульте заявили о рекордных сборах российского кино. По словам руководителя ведомства Ольги Любимовой, за пять месяцев 2023-го отечественные фильмы заработали 16,7 млрд руб., что больше любого из годовых показателей за последние восемь лет. Наибольший вклад внесли «Чебурашка» и «Вызов», добавила госпожа Любимова. Фильм по мотивам книги Эдуарда Успенского собрал больше 6,5 млрд руб. и стал самой кассовой картиной в российском прокате. Более того, она попала в мировой список лидеров по сборам этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Результаты впечатляющие, признает гендиректор российского офиса Comscore Роман Исаев. Но для выживания кинотеатров, по его словам, этого все равно мало: «Российское кино собрало беспрецедентно хорошо, и это очень радостный факт. Но этого недостаточно для того, чтобы индустрия двигалась дальше, чтобы кинотеатры выживали, тянули свою экономику. Сейчас-то, получается, в конфигурации рынка работает только российское и независимое зарубежное кино, которое собирает крайне скромные деньги.

На фоне ушедшего иностранного контента, который давал диапазон в 70-75% в общих кассовых сборах, сейчас этого нет.

В любом случае 2023 год при всех рекордах января пока ничего яркого и впечатляющего для киноиндустрии, к сожалению, не показывал.

Российских проектов с кассовым потенциалом, к сожалению, летом на киноэкранах не появится. Как кинотеатрам доживать до Нового года, где нас ожидают следующие крупные яркие кассовые хиты, совершенно непонятно».

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков убежден, что несмотря на успешное начало года, 2023-й игроки рынка завершат в минусе. Спасение, по мнению эксперта, есть, но власти на него не решаются:

«Мы не перестроились на круглогодичное производство одинаково хороших фильмов в одинаково большом количестве. Для того чтобы кинотеатры работали в ноль, страна должна в год собирать 35 млрд руб.

20 млрд руб., которые собраны за пять месяцев, это очень здорово. Но сейчас мы получим затишье в российских картинах до октября. И я более чем уверен, что за ноябрь-декабрь оставшиеся 10-15 млрд руб. получить не удастся.

Из ожидаемых премьер, наверное, одна из сильнейших — это "Холоп 2". Она стартует в конце декабря, так что основные обороты все-таки придутся на 2024 год. Закон о так называемом параллельном импорте кино пока у нас не принят, и, когда его одобрят, непонятно.

Вместе с тем по большому счету только это поможет отечественной индустрии. К сожалению, пока только Голливуд может делать большие обороты. В этом году в Россию зайдет довольно-таки много иностранного контента, но пока это фильмы класса "Б" со сборами от 50 млн руб. до 200 млн руб. за прокат.

Пока прогнозируют, что к 2025 году наше кинопроизводство все-таки перейдет на круглогодичное производство довольно-таки хороших фильмов, так вот до этого времени единственный вариант — это параллельный импорт».

Отраслевые аналитики между тем убеждены, что озвученные Минкультом 16,7 млрд руб. сложно назвать сборами исключительно российских мейджоров. По оценкам журнала «Бюллетень кинопрокатчика», картины отечественного производства заработали на 2,5 млрд руб. меньше озвученной суммы. Эту разницу, по мнению некоторых экспертов, фактически кинотеатрам принесли зарубежные фильмы, которые показывали неофициально в качестве так называемого «предсеансового обслуживания».

Дело в том, что голливудские новинки, как правило, демонстрируют в связке с российскими короткометражками, поэтому формально сборы приписываются последним.

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Илья Сизов, Лилия Галявиева