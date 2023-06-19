WesternRus прекращает продавать российским кинотеатрам доступ к показу голливудского кино

Компания WesternRus, предоставлявшая российским кинотеатрам доступ к показу зарубежных фильмов, решила приостановить свою деятельность из-за высокого уровня пиратства, говорится в сообщении, опубликованном в ее Telegram-канале. Первым на это обратило внимание отраслевое издание «ПрофиСинема».

Поставка осуществлялась при помощи Telegram: компания передавала показчикам ключи (специальное оборудование, с помощью которого можно включить фильм определенное количество раз) на недельный показ, отмечают в издании. Стоимость подобных ключей в среднем составляла 100 тыс. руб. в период «премьеры», далее цена снижалась в зависимости от «актуальности и свежести контента». В сообщении WesternRus уточняется, что на решение также повлияли низкая окупаемость релизов и малая стоимость продажи ключа на один зал.

После начала военных действий на Украине крупнейшие голливудские правообладатели, например Universal, Disney, Sony, Warner, приостановили работу в РФ и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов. В результате многие кинотеатры ввели механизм «предсеансового обслуживания», а другие пытаются привлечь аудиторию новым контентом.

«WesternRus не выдержала столь длительной борьбы с российской студией дубляжа RedHeadSound»,— считает собеседник «Ъ» в отрасли. На официальном сайте последней утверждается, что команда имеет авторские права на звуковые дорожки, которые используются при несогласованных показах.

О том, как недружественным правообладателям хотят заморозить доступ к судам,— читайте в материале «Ъ» «Встать, фильм идет!».

Юлия Юрасова