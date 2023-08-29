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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 августа

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:56. В понедельник, 28 августа, ВСУ выпустили по Белгородской области как минимум 105 единиц различных боеприпасов. Также приграничные территории были пять раз атакованы с использованием беспилотников (два из них были сбиты). Об этом сообщается в ежедневной сводке обстрелов, которую опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Сутками ранее регион 114 раз обстреляли и один раз атаковали дроном.

12:11. ВСУ обстреляли село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщает МЧС

11:55. Экс-глава приграничного Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев в своем Telegram-канале прокомментировал свое неожиданное увольнение с поста «в связи с переходом на другую работу», произошедшее накануне.

11:07. МЧС сообщило об обстреле ВСУ хутора Панков Шебекинского городского округа Белгородской области

Жителей просят спуститься в подвалы или укрытия.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 августа

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