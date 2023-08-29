ВСУ в понедельник 105 раз обстреляли и пять раз атаковали дронами Белгородскую область

В понедельник, 28 августа, ВСУ выпустили по Белгородской области как минимум 105 единиц различных боеприпасов. Также приграничные территории были пять раз атакованы с использованием беспилотников (два из них были сбиты). Об этом сообщается в ежедневной сводке обстрелов, которую опубликовал в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Сутками ранее регион 114 раз обстреляли и один раз атаковали дроном.

Существенная часть ударов, по российской оценке, пришлась на Шебекинский городской округ. В селе Новая Таволжанка был зафиксирован «прилет» 22 минометных снарядов. Пострадавших нет, но в трех частных домах и одной хозяйственной постройке посечены фасады, кровля, выбиты окна.

Также в округе были зафиксированы попадания пяти минометных снарядов по селу Середа, четырех — по закрытому пограничному пункту пропуска «Шебекино», двух — по селу Муром.

В Волоконовском районе ВСУ, по данным белгородского губернатора, выпустили 30 гранатометных выстрелов и шесть минометных выстрелов по окраине хутора Старый.

В Белгородском районе ВСУ выпустили 20 артиллерийских снарядов по селу Наумовка и четыре раза обстреляли из гранатомета село Щетиновка. Также в районе прилегающего к Белгороду поселка Разумное был сбит беспилотник.

Еще один дрон «самолетного типа» российская система противовоздушной обороны сбила в небе над селом Тулянка Валуйского городского округа

Также с беспилотника было атаковано село Поповка Краснояружского района. ВСУ сбросили с дронов «три взрывных устройства, из них два — на окраине села». В этом же муниципалитете из артиллерии были обстреляны села Репяховка (зафиксированы «прилеты» пяти снарядов), Поповка (трех) и Вязовое (двух).

Во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор. Местные власти традиционно комментируют только повреждения гражданской инфраструктуры, ранения и гибель мирных жителей.

Сергей Калашников

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